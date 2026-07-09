Timnas Prancis Menolak Paranoid, Wasit Asal Argentina Jadi Teori Konspirasi Juara Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Penunjukan Facundo Tello dan empat perangkat pertandingan asal Argentina untuk memimpin laga perempat final antara Prancis kontra Maroko dini hari nanti (10/7) jadi bahan perbincangan. Media dan fans Prancis mengaitkan penunjukan tersebut dengan dugaan konspirasi.

Wasit dari Argentina dikhawatirkan akan merusak jalan Les Bleus –julukan Prancis– melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis difavoritkan sebagai calon lawan Argentina dalam final seperti ulangan final di Qatar empat tahun lalu.

Dilansir dari RMC Sport, kiper ketiga Prancis Robin Risser mencoba menenangkan publik Prancis. ”Aku pikir, kita jangan paranoid. Itu peran kalian dari pers dalam mengobarkan suasana,” tutur Risser.