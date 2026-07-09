Zohran Mamdani Ikut Soroti Kemenangan Lionel Messi, Sebut Mesir "Dirampok" di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 memicu kontroversi besar setelah sejumlah keputusan VAR diperdebatkan.

Polemik itu kini meluas hingga ke ranah politik setelah Wali Kota New York, Zohran Mamdani, ikut menyinggung pertandingan yang membawa Lionel Messi dan Argentina melaju ke perempat final.

Mengapa Kemenangan Argentina Diperdebatkan? Argentina meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir pada Selasa (8/7) setelah sempat kesulitan sepanjang pertandingan.

Lionel Messi bahkan gagal mengeksekusi penalti sebelum akhirnya mencetak gol penyama kedudukan pada fase akhir laga.

Tim Tango baru memastikan kemenangan melalui tiga gol yang tercipta setelah menit ke-79. Kebangkitan itu membuat Argentina lolos tanpa harus memainkan babak tambahan.

Namun, jalannya pertandingan memunculkan kontroversi yang langsung menjadi sorotan. Saat Mesir sempat unggul 2-0, gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR yang dianggap meragukan.

Keputusan itu bahkan membuat komentator Fox Sports, Darren Fletcher, mempertanyakan penggunaan teknologi tersebut. "VAR is the bane of my life," ujar Fletcher saat mengomentari proses peninjauan tersebut.

Selain gol yang dianulir, terdapat insiden lain yang juga memicu perdebatan.

Mesir merasa seharusnya mendapat hadiah penalti, tetapi situasi itu tidak diperiksa melalui VAR, sementara serangan berikutnya justru berujung gol bagi Argentina.