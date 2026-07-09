Argentina dapat Kabar Buruk di Tengah Piala Dunia 2026! FBI Selidiki Dugaan Pencucian Uang AFA

Timnas Argentina. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Argentina melaju mulus ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Namun di tengah performa apik di lapangan, Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) diterpa kabar kurang mengenakan.
Menurut laporan La Nacion yang dipetik dari Miami Herald, FBI tengah menyelidiki AFA atas dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan transaksi perbankan senilai ratusan juta dolar. AFA yang dipimpin Claudio Tapia, disebut memindahkan dana lebih dari 300 juta dolar AS atau sekira Rp5,4 triliun.
“Harian Argentina La Nación, yang pertama kali mengungkap kasus ini pada Rabu, melaporkan bahwa FBI sedang menyelidiki bagaimana AFA memindahkan dana lebih dari 300 juta dolar AS ke sejumlah bank dan perusahaan di Florida Selatan serta wilayah lainnya di Amerika Serikat,” bunyi laporan Miami Herald, dikutip Kamis (9/7/2026).
Baca Juga:Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina Tanggapi Insiden Argentina vs Mesir: Pelanggaran Tetaplah Pelanggaran
Masih dari laporan tersebut, agen FBI dan jaksa dari Departemen Kehakimann AS memeriksa pengusaha olahraga asal Argentina, Guillermo Tofoni. Penyelidikan itu dilakukan saat La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
“Pemeriksaan terhadap Tofoni berfokus pada cara AFA menyusun perjanjian komersial internasionalnya, serta apakah transaksi yang melibatkan bank dan perusahaan di Amerika Serikat melanggar hukum AS dengan menyamarkan asal-usul maupun tujuan dana yang diduga ilegal,” terang laporan Miami Herald.
Penyelidakan juga mengarah kepada perusahaan yang berbasis di Florida Selatan, TourProdEnter LLC. Dokumen yang dianalisis La Nacion menyebut, TourProdEnter LLC mengelola sedikitnya 260 juta dolar AS pendapatan yang berkaitan dengan AFA. Namun, hanya sebagian kecil dana tersebut yang dapat dikaitkan langsung dengan biaya operasional federasi sejak Tapia menjabat pada 2017.
Baca Juga:Profil Facundo Tello! Wasit Argentina Pimpin Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026
Laporan tersebut juga mengungkap sejumlah transaksi mencurigakan. Salah satunya pembayaran uang sebesar 340.00 dolar AS atau sekira Rp6,1 miliar kepada putra Jose Almaraz, sosok yang disebut sebagai penasihat spiritual skuad Argentina.
Pembayaran tersebut melalui 17 kali transfer, masing-masing senilai 20.000 dolar AS kepada putra Almaraz yang dipercaya membawa keberuntungan bagi skuad Argentina. Meski tidak memiliki jabatan resmi, seluruh biaya perjalanannya selalu ditanggung AFA.
Selain itu, penyidik juga mengungkap sejumlah transaksi mencurigakan lainnya yang dilakukan AFA. Di antaranya, pembayaran 468.000 dolar AS ke perusahaan milik Bendahara AFA Pablo Toviggino, pembayaran 40.000 dolar AS kepada rekan bisnis Toviggino, dan 2,3 juta dolar AS yang ditransfer ke sebuah perusahaan Amerika Serikat.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah