Di Tengah Piala Dunia 2026, FBI Usut Transaksi Ratusan Juta Dolar Milik Federasi Sepak Bola Argentina!

JawaPos.com - Perjalanan Timnas Argentina di Piala Dunia 2026 tengah menjadi sorotan berkat peluang besar mereka mempertahankan gelar juara.

Namun di luar lapangan, Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) justru menghadapi persoalan serius. Lembaga tersebut dikabarkan sedang menjadi objek penyelidikan otoritas Amerika Serikat terkait dugaan transaksi keuangan bernilai ratusan juta dolar.

Laporan yang pertama kali diungkap media Argentina, La Nación, menyebut jaksa federal bersama agen Biro Investigasi Federal (FBI) telah mulai mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas keuangan AFA selama beroperasi di Amerika Serikat.

Penyelidikan itu masih berada pada tahap awal dan belum mengarah pada penetapan tersangka.

Fokus utama penyidik adalah menelusuri bagaimana organisasi yang dipimpin Claudio "Chiqui" Tapia mengelola aliran dana melalui sejumlah bank di Amerika Serikat.

Aparat ingin memastikan apakah seluruh transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan atau justru mengandung unsur pelanggaran hukum seperti pencucian uang maupun penipuan.

Dalam dokumen yang dikutip La Nación, perhatian penyidik mengarah kepada perusahaan TourProdEnter LLC milik produser teater Javier Faroni.

Perusahaan itu disebut menangani berbagai kontrak komersial internasional AFA bersama sang istri, Erica Gillette.