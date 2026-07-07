FIFA Resmi Masukkan Indonesia sebagai Kandidat Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028, Ini Tantangannya

JawaPos.com - Indonesia kembali mendapat peluang untuk tampil di panggung sepak bola dunia, kali ini sebagai calon tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028.

Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) telah merilis daftar negara yang masuk dalam proses pencalonan sebagai penyelenggara turnamen futsal paling bergengsi tersebut.

Selain Indonesia, terdapat empat negara lain yang ikut bersaing menjadi tuan rumah, yakni Spanyol, Prancis, Maroko, dan Kuwait.

Kelima negara itu akan melalui tahapan evaluasi sebelum FIFA menentukan siapa yang berhak menggelar ajang empat tahunan tersebut.

Masuknya Indonesia dalam daftar kandidat menjadi sinyal positif atas perkembangan futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Kompetisi futsal yang semakin berkembang, antusiasme suporter yang tinggi, serta pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional menjadi nilai tambah dalam proses pencalonan.

Meski demikian, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu syarat penting untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal adalah memiliki sedikitnya tiga arena futsal berstandar internasional yang memenuhi ketentuan FIFA. Infrastruktur menjadi salah satu aspek utama yang akan dinilai sebelum hak penyelenggaraan diberikan.

Tak hanya soal fasilitas, kesiapan penyelenggaraan, akomodasi, transportasi, hingga dukungan pemerintah juga menjadi faktor yang akan dipertimbangkan FIFA dalam menentukan tuan rumah.