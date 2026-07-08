Usai Kolombia Tersingkir dibabak 16 Piala Dunia 2026, Falcao Bongkar Masalah Besar Sepak Bola Negaranya yang Dinilai Hambat Prestasi

JawaPos.com - Kegagalan Timnas Kolombia melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 memunculkan evaluasi besar dari berbagai pihak.

Salah satu suara paling keras datang dari legenda Los Cafeteros, Radamel Falcao, yang menilai masalah utama bukan hanya terletak pada hasil pertandingan, melainkan pada sistem sepak bola di negaranya.

Kolombia harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Swiss melalui adu penalti pada babak 16 besar. Hasil tersebut kembali memperpanjang daftar kegagalan Kolombia di turnamen besar, terutama saat laga harus ditentukan lewat titik putih.

Baca Juga:Jhon Arias Bongkar Penyebab Kekalahan Timnas Kolombia Lawan Swiss di 16 Besar Piala Dunia 2026

Berbicara dalam program ESPN, Falcao mengaku kecewa dengan hasil yang diraih mantan timnya. Menurutnya, Kolombia sebenarnya memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh, tetapi gagal memaksimalkan peluang yang tercipta selama pertandingan.

Mantan penyerang Atletico Madrid itu menilai kekalahan lewat adu penalti bukan lagi sekadar kebetulan. Ia menyebut persoalan tersebut sudah berulang kali terjadi sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh elemen sepak bola Kolombia.

Namun, kritik Falcao tidak berhenti pada performa tim nasional. Pria berusia 40 tahun itu justru mengarahkan sorotan kepada struktur kompetisi domestik yang dinilainya belum mampu menciptakan persaingan sehat.

Baca Juga:Gregor Kobel Akui Sangat Tenang saat Timnas Swiss Menang Adu Penalti Lawan Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026

Menurut Falcao, pembinaan pemain muda harus dibarengi dengan sistem liga yang lebih kompetitif. Ia menilai minimnya jenjang kompetisi membuat banyak pemain kehilangan kesempatan berkembang ketika gagal menembus level tertinggi.

Salah satu poin yang paling disorot Falcao adalah tidak adanya kasta ketiga dalam sistem liga profesional Kolombia.