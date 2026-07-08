Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.53 WIB

Tumbang dari Argentina, Mohamed Salah Merasa Mesir Dirugikan Wasit

Kapten timnas Mesir Mohamed Salah saat kalah dari Argentina. (Dok. IG/@egyptnt) - Image

Kapten timnas Mesir Mohamed Salah saat kalah dari Argentina. (Dok. IG/@egyptnt)

JawaPos.com - Mohamed Salah menilai wasit merugikan tim nasional Mesir saat kalah dari Argentina di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Rabu (8/7).

Kapten timnas Mesir tersebut sebenarnya enggan untuk membicarakan keputusan yang dianggap tidak adil dari wasit Francois Letexier. Mohamed Salah merasa dia akan terkena masalah jika berbicara tentang hal tersebut.

"Saya tidak mau membicarakan hakim (wasit) itu karena saya akan mendapat masalah jika saya melakukannya," kata Mohamed Salah yang dikutip dari Sport Sport, Rabu (8/7).

Kekalahan dari Argentina terasa sangat membuat frustasi bagi timnas Mesir. Sebab, Salah merasa semua keputusan sangat merugikan bagi timnya dan berdampak buruk bagi sepak bola.

"Sangat menyedihkan dan membuat frustrasi menyaksikan semua keputusan selama pertandingan merugikan kita, terutama dalam pertandingan Piala Dunia yang sangat menentukan ini. Ini benar-benar buruk bagi sepak bola saat ini," pungkas Mohamed Salah.

Selama bermain 90 menit, Salah tidak banyak melakukan aksi gemilang. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, pemain 34 tahun tersebut tidak mampu melepaskan tendangan ke arah gawang.

Sebagai pemain yang dikenal memiliki kecepatan, Salah hanya sukses melakukan dua dari enam dribel. Dia juga tercatat melakukan dua sentuhan di kotak penalti Argentina.

Di Piala Dunia 2026, Salah selalu bermain sebagai starter. Pemain nomor punggung 10 tersebut mencetak satu gol dan dua assist dari lima laga yang dimainkan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Preview Swiss vs Argentina di Piala Dunia 2026: Manuel Akanji Tak Gentar Hadapi Lionel Messi cs - Image
Piala Dunia 2026

Preview Swiss vs Argentina di Piala Dunia 2026: Manuel Akanji Tak Gentar Hadapi Lionel Messi cs

Rabu, 8 Juli 2026 | 23.50 WIB

Pelatih Timnas Mesir Hossam Hassan: Kemenangan Argentina Tidak Pantas! - Image
Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Mesir Hossam Hassan: Kemenangan Argentina Tidak Pantas!

Rabu, 8 Juli 2026 | 23.14 WIB

Perbandingan Kartu Kuning Negara yang Lolos Babak Perempat Final Piala Dunia 2026, Argentina Butuh 22 Pelanggaran untuk Satu Kartu - Image
Piala Dunia 2026

Perbandingan Kartu Kuning Negara yang Lolos Babak Perempat Final Piala Dunia 2026, Argentina Butuh 22 Pelanggaran untuk Satu Kartu

Rabu, 8 Juli 2026 | 22.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore