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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.11 WIB

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Belgia: Dani Olmo Siap Buktikan Kualitas di Perempat Final Piala Dunia 2026

Gelandang timnas Spanyol Dani Olmo. (Dok. Dani Olmo) - Image

Gelandang timnas Spanyol Dani Olmo. (Dok. Dani Olmo)

JawaPos.com - Dani Olmo siap membuktikan diri di laga tim nasional Spanyol melawan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di SoFi Stadium, Sabtu (11/7) pukul 02.00 WIB.

Di Piala Dunia 2026, Dani Olmo masih mencatatkan satu assist untuk timnas Spanyol saat laga kemenangan melawan Arab Saudi. Di laga melawan Belgia, dia bertekad untuk membuktikan kualitasnya.

"Saya selalu harus membuktikan diri, tetapi itu bukan masalah. Saya menuntut diri sendiri. Sekarang saya senang bisa membantu tim di lapangan," kata Dani Olmo saat jumpa pers yang dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (10/7).

Gelandang Barcelona tersebut bertekad memberikan kontribusi gol dan assist di laga besok. Olmo juga mengatakan bahwa tujuannya adalah membawa timnas Spanyol mencapai babak final.

"Saya merasa hebat, bersemangat untuk terus bermain dan membantu. Tujuannya adalah mencapai final. Saya ingin berkontribusi dengan gol dan assist," ujar Olmo.

Peran Olmo di lini tengah adalah mencari ruang untuk menerima bola. Rekan setimnya juga tidak ragu memberikannya umpan karena pemain 28 tahun tersebut selalu bisa menerima bola dalam situasi tertekan.

"Saya suka berkoordinasi dengan rekan setim dan bergerak dengan terarah; hanya karena bola mengarah ke satu sisi bukan berarti saya harus pergi ke sana. Saya mempelajari ruang untuk menerima bola, di mana rekan setim saya berada. Saya merasa nyaman dengan dua atau tiga lawan di sekitar saya; rekan setim saya tahu saya bisa menerima bola di bawah tekanan," jelas Olmo.

Fokus Olmo hanyalah laga melawan Belgia tanpa memikirkan lawan di babak semifinal. Selain itu, dia mewaspadai kekuatan tim lawan yang diperkuat kiper tangguh seperti Thibaut Courtois dan Kevin De Bruyne sebagai gelandang kreatif.

"Kami hanya memikirkan Belgia; ini perempat final Piala Dunia, dan itu prioritasnya. Perempat final datang sebelum semifinal. Belgia sangat komplet; mereka memiliki kiper terbaik di dunia dan sangat tangguh. Mereka memiliki pemain-pemain yang dapat mengubah jalannya pertandingan yang harus kita waspadai," pungkas Dani Olmo.

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Belgia

Luis De La Fuente diprediksi tidak mengubah susunan pemainnya saat menang melawan Portugal di 16 besar. Melansir Fotmob, dia masih mengandalkan ketajaman Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal

Editor: Hendra
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