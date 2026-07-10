Prediksi Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Bukan Lamine Yamal! Ini Magis La Roja Jelang Hadapi Setan Merah

JawaPos.com — Spanyol datang menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 dengan modal luar biasa berupa pertahanan yang belum pernah kebobolan.

Duel di Los Angeles Stadium, Sabtu (11/7/2026) pukul 02.00 WIB itu menjadi peluang La Roja melangkah ke semifinal sekaligus menjaga rekor sempurna yang belum mampu dipatahkan lawan sepanjang turnamen.

Sorotan publik memang tertuju kepada Lamine Yamal sejak sebelum turnamen dimulai. Penyerang muda Barcelona itu digadang-gadang menjadi pembeda setelah tampil gemilang sepanjang musim lalu.

Namun, perjalanan Spanyol menuju delapan besar justru menunjukkan cerita berbeda. Kekuatan utama La Roja bukan terletak pada lini depan, melainkan organisasi pertahanan yang tampil nyaris tanpa cela.

Mengapa Lamine Yamal Belum Menjadi Pembeda? Lamine Yamal memang berhasil masuk skuad Spanyol setelah sempat diragukan tampil akibat cedera yang dialaminya bersama Barcelona pada akhir musim lalu.

Meski begitu, performanya sepanjang Piala Dunia 2026 belum memenuhi ekspektasi besar yang mengiringi namanya.

Dari lima pertandingan, pemain berusia 18 tahun tersebut baru mencetak satu gol tanpa menyumbang assist. Kontribusinya juga belum terlalu menonjol ketika Spanyol menyingkirkan Portugal pada babak 16 besar.

Ekspektasi terhadap Yamal memang sangat tinggi sejak kemunculannya sebagai salah satu talenta terbaik dunia.

Namun, performa Spanyol sepanjang turnamen memperlihatkan keberhasilan tim dibangun melalui kolektivitas, bukan ketergantungan terhadap satu pemain.