Preview Spanyol vs Belgia di Perempat Final Piala Dunia 2026: Setan Merah Siap Bikin Kejutan! Kevin De Bruyne diharapkan menjadi pembeda saat Timnas Belgia menghadapi Timnas Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Instagram @belgianreddevils)
JawaPos.com - Timnas Belgia akan menantang Spanyol di babak perempat final Piala Dunia 2026. Setan Merah -julukan Timnas Belgia- siap memberikan kejutan kepada Lamine Yamal dan kawan-kawan.
Duel Belgia kontra Spanyol digelar di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Sabtu (11/7) pukul 02.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan, karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak semifinal.
Jelang laga krusial itu, pelatih Timnas Belgia, Rudi Garcia, menyadari kalau timnya tidak diunggulkan dalam laga tersebut. Namun, pelatih asal Prancis itu optimistis anak asuhnya bisa memberikan efek kejut kepada Spanyol.
"Semua orang sudah membicarakan bahwa kami akan pulang. Namun, kami percaya kami bisa melakukannya. Kami yakin bisa mewujudkannya, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencapai semifinal,” kata Garcia, dilansir dari Channel News Asia, Jumat (10/7/2026).
Meski berstatus underdog, Belgia, kata Garcia, akan mengerahkan seluruh kekuatannya demi meredam Spanyol. Juru taktik berusia 62 tahun itu menegaskan anak asuhnya siap tempur dalam pertandingan krusial tersebut.
“Kami akan fokus pada apa yang bisa kami lakukan. Kami sudah memiliki tantangan besar menghadapi skuad Spanyol yang merupakan tim dengan kualitas sepak bola luar biasa,” ucapnya.
"Meski kami berstatus sebagai underdog besok, kami akan melakukan segala cara untuk memberikan perlawanan sengit kepada mereka,” lanjut Garcia.
Hal senada juga diungkapkan oleh bomber anyar Belgia, Romelu Lukaku. Penyerang Napoli itu bertekad membawa Setan Merah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.
"Kalau Anda sudah berhasil melangkah sejauh ini, tentu Anda tidak akan bermain hanya untuk pulang. Saya rasa kami juga memiliki kualitas yang dibutuhkan. Besok kami harus memainkan pertandingan yang sempurna,” tegas Lukaku.
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Tak ayal jika Spanyol lebih dijagokan dalam pertandingan besok. Pasalnya, tim berjuluk La Furia Roja itu datang dengan kepercyaaan diri tinggi setelah menumbangkan Portugal 1-0 di babak 16 besar.
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