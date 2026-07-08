Lionel Messi Tegaskan Hubungan dengan Reporter Argentina di Tengah Rumor Kecemburuan Sang Istri Antonela Roccuzzo

Lionel Messi dan Reporter Argentina Sofia Martinez (Bein Sports)
JawaPos.com – Lionel Messi menepis spekulasi mengenai hubungannya dengan jurnalis Argentina, Sofía Martínez, yang sempat menjadi pusat rumor di media sosial.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7), Kapten tim nasional Argentina memilih menyikapi isu tersebut dengan candaan sebelum wawancara terbaru mereka dimulai. Sikap Messi dinilai sebagai penegasan bahwa hubungan keduanya tidak lebih dari hubungan profesional antara pemain dan jurnalis.
Rumor tersebut mencuat sejak Piala Dunia 2022 setelah Martínez menyampaikan ucapan emosional kepada Messi dalam sebuah wawancara seusai Argentina melaju ke final. Ekspresi haru Messi saat mendengarkan perkataan Martínez kemudian memicu berbagai spekulasi yang tidak disertai bukti.
Sejumlah isu bahkan mengaitkan rumor tersebut dengan Antonela Roccuzzo, meskipun tidak pernah ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Dalam wawancara terbaru, Messi menyampaikan bahwa apa pun yang dilakukannya selalu menjadi bahan pembicaraan, baik ketika menyapa, menatap, maupun tidak melakukan apa pun. Pernyataan bernada humor tersebut dipahami sebagai cara untuk mengakhiri spekulasi yang terus berkembang selama beberapa bulan terakhir.
Martínez pun mengapresiasi sikap Messi dan menegaskan bahwa hubungan mereka selalu sebatas hubungan kerja yang profesional.
Martínez sebelumnya juga telah membantah seluruh rumor yang beredar dan mengaku keluarganya terdampak oleh berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Ia berharap perhatian publik kembali tertuju pada pekerjaannya sebagai jurnalis, bukan pada spekulasi mengenai kehidupan pribadinya.
Momen tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa profesionalisme jurnalis, khususnya perempuan, seharusnya tidak dinilai berdasarkan rumor yang berkembang di ruang publik.
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