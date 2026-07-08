Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.09 WIB

Lionel Messi Tegaskan Hubungan dengan Reporter Argentina di Tengah Rumor Kecemburuan Sang Istri Antonela Roccuzzo

Lionel Messi dan Reporter Argentina Sofia Martinez (Bein Sports) - Image

Lionel Messi dan Reporter Argentina Sofia Martinez (Bein Sports)

JawaPos.com – Lionel Messi menepis spekulasi mengenai hubungannya dengan jurnalis Argentina, Sofía Martínez, yang sempat menjadi pusat rumor di media sosial.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7), Kapten tim nasional Argentina memilih menyikapi isu tersebut dengan candaan sebelum wawancara terbaru mereka dimulai. Sikap Messi dinilai sebagai penegasan bahwa hubungan keduanya tidak lebih dari hubungan profesional antara pemain dan jurnalis.

Rumor tersebut mencuat sejak Piala Dunia 2022 setelah Martínez menyampaikan ucapan emosional kepada Messi dalam sebuah wawancara seusai Argentina melaju ke final. Ekspresi haru Messi saat mendengarkan perkataan Martínez kemudian memicu berbagai spekulasi yang tidak disertai bukti.

Sejumlah isu bahkan mengaitkan rumor tersebut dengan Antonela Roccuzzo, meskipun tidak pernah ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Dalam wawancara terbaru, Messi menyampaikan bahwa apa pun yang dilakukannya selalu menjadi bahan pembicaraan, baik ketika menyapa, menatap, maupun tidak melakukan apa pun. Pernyataan bernada humor tersebut dipahami sebagai cara untuk mengakhiri spekulasi yang terus berkembang selama beberapa bulan terakhir.

Martínez pun mengapresiasi sikap Messi dan menegaskan bahwa hubungan mereka selalu sebatas hubungan kerja yang profesional.

Martínez sebelumnya juga telah membantah seluruh rumor yang beredar dan mengaku keluarganya terdampak oleh berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Ia berharap perhatian publik kembali tertuju pada pekerjaannya sebagai jurnalis, bukan pada spekulasi mengenai kehidupan pribadinya.

Momen tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa profesionalisme jurnalis, khususnya perempuan, seharusnya tidak dinilai berdasarkan rumor yang berkembang di ruang publik.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
10 Pemain yang Paling Sering Gagal Menendang Penalti Sejak 2001 - Image
Sepak Bola Dunia

10 Pemain yang Paling Sering Gagal Menendang Penalti Sejak 2001

Rabu, 8 Juli 2026 | 17.08 WIB

Erling Haaland Sejajar dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappé dalam Daftar Top Skor Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Sepak Bola

Erling Haaland Sejajar dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappé dalam Daftar Top Skor Piala Dunia FIFA 2026

Selasa, 7 Juli 2026 | 22.05 WIB

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Selasa, 7 Juli 2026 | 16.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore