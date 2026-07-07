Prediksi Piala Dunia 2026: Timnas Swiss Ditantang Kolombia, Laga Ketat Penentu Langkah ke Babak Delapan Besar

JawaPos.com - Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit saat timnas Swiss menghadapi Kolombia di BC Place, Vancouver, Kanada, Rabu (8/7) pukul 03.00 WIB.

Timnas Swiss dan Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil melewati fase sebelumnya dan kini sama-sama mengincar satu tempat di babak perempat final. Pertemuan ini menjadi kesempatan besar bagi kedua negara untuk kembali mencatat sejarah di ajang Piala Dunia.

Timnas Swiss berusaha mengakhiri penantian panjang untuk kembali tampil di delapan besar sejak edisi 1954. Sementara itu, Kolombia ingin mengulang pencapaian terbaik mereka ketika sukses melaju ke perempat final pada Piala Dunia 2014 di Brasil.

Swiss melangkah ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Aljazair dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Penampilan tim asuhan Murat Yakin sepanjang turnamen juga cukup konsisten.

Mereka belum sekalipun menelan kekalahan sejak fase grup dan memperlihatkan permainan yang seimbang antara lini pertahanan serta lini serang. Pengalaman para pemain senior menjadi salah satu kekuatan utama Swiss.

Granit Xhaka masih menjadi motor permainan di lini tengah dengan kemampuannya mengatur tempo pertandingan. Sementara Ricardo Rodriguez tetap tampil stabil di sektor kiri pertahanan dan sering membantu membangun serangan dari belakang.

Di lini depan, Johan Manzambi menjadi sosok yang paling menonjol. Penyerang muda tersebut sudah mengoleksi tiga gol sepanjang Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu pemain paling produktif yang dimiliki Swiss.

Kecepatan Dan Ndoye serta kekuatan fisik Breel Embolo juga memberi variasi serangan yang cukup berbahaya. Selain produktif saat menyerang, Swiss juga tampil disiplin ketika bertahan.