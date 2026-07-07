Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.53 WIB

Prediksi Piala Dunia 2026: Timnas Swiss Ditantang Kolombia, Laga Ketat Penentu Langkah ke Babak Delapan Besar

Timnas Kolombia akan menghadapi Swiss di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Timnas Kolombia akan menghadapi Swiss di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit saat timnas Swiss menghadapi Kolombia di BC Place, Vancouver, Kanada, Rabu (8/7) pukul 03.00 WIB.

Timnas Swiss dan Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil melewati fase sebelumnya dan kini sama-sama mengincar satu tempat di babak perempat final. Pertemuan ini menjadi kesempatan besar bagi kedua negara untuk kembali mencatat sejarah di ajang Piala Dunia.

Timnas Swiss berusaha mengakhiri penantian panjang untuk kembali tampil di delapan besar sejak edisi 1954. Sementara itu, Kolombia ingin mengulang pencapaian terbaik mereka ketika sukses melaju ke perempat final pada Piala Dunia 2014 di Brasil.

Swiss melangkah ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Aljazair dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Penampilan tim asuhan Murat Yakin sepanjang turnamen juga cukup konsisten.

Mereka belum sekalipun menelan kekalahan sejak fase grup dan memperlihatkan permainan yang seimbang antara lini pertahanan serta lini serang. Pengalaman para pemain senior menjadi salah satu kekuatan utama Swiss.

Granit Xhaka masih menjadi motor permainan di lini tengah dengan kemampuannya mengatur tempo pertandingan. Sementara Ricardo Rodriguez tetap tampil stabil di sektor kiri pertahanan dan sering membantu membangun serangan dari belakang.

Di lini depan, Johan Manzambi menjadi sosok yang paling menonjol. Penyerang muda tersebut sudah mengoleksi tiga gol sepanjang Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu pemain paling produktif yang dimiliki Swiss.

Kecepatan Dan Ndoye serta kekuatan fisik Breel Embolo juga memberi variasi serangan yang cukup berbahaya. Selain produktif saat menyerang, Swiss juga tampil disiplin ketika bertahan.

Organisasi permainan mereka membuat lawan cukup kesulitan menciptakan peluang bersih. Keseimbangan inilah yang menjadi modal penting menghadapi Kolombia yang dikenal sangat efektif saat melakukan serangan balik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

Selasa, 7 Juli 2026 | 16.03 WIB

Luis Diaz Soroti Ketajaman Kolombia usai Singkirkan Ghana, Sebut Bisa Cetak Lebih Banyak Gol di Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Luis Diaz Soroti Ketajaman Kolombia usai Singkirkan Ghana, Sebut Bisa Cetak Lebih Banyak Gol di Piala Dunia

Minggu, 5 Juli 2026 | 05.33 WIB

Tanding di Suhu Berbeda-beda dan Kesulitan Logistik, Pelatih Kolombia Puji Determinasi Timnya di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Tanding di Suhu Berbeda-beda dan Kesulitan Logistik, Pelatih Kolombia Puji Determinasi Timnya di Piala Dunia 2026

Sabtu, 4 Juli 2026 | 20.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore