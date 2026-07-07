Selalu Menemani Selama Bertahun-tahun, Ini Sosok Tukang Cukur Neymar

Neymar dan tukang cukurnya, Narico. (Istimewa)
JawaPos.com - Di balik kehidupan mewah yang dijalani megabintang sepak bola Brasil Neymar, ada satu kebiasaan sederhana yang tetap dipertahankannya hingga sekarang.
Penyerang Tim Samba itu ternyata masih mempercayakan urusan rambut kepada tukang cukur yang sama sejak awal perjalanan kariernya, jauh sebelum namanya dikenal sebagai salah satu pesepak bola terbaik dunia.
Kisah ini kembali menjadi perbincangan di media sosial karena menunjukkan sisi lain dari Neymar.
Di tengah kekayaan yang diperkirakan mencapai sekitar 500 miliar yen atau puluhan triliun rupiah, pemain berusia 34 tahun tersebut tetap menjaga hubungan dengan orang-orang yang telah mendampinginya sejak masa sulit.
Sosok yang dimaksud adalah Narico, seorang tukang cukur asal negara bagian São Paulo, Brasil. Narico mulai belajar memangkas rambut sejak berusia 13 tahun.
Berawal dari sekadar hobi, keterampilannya terus berkembang hingga akhirnya menjadi profesi yang membawanya bertemu banyak pesepak bola.
Hubungan Narico dengan Neymar dimulai ketika sang pemain masih meniti karier di Santos. Saat itu, Neymar belum menikmati popularitas sebesar sekarang.
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Sejak pertama kali dipercaya merapikan rambutnya, Narico terus menjadi pilihan utama meski perjalanan karier Neymar membawanya ke berbagai klub elite dunia.
Selama lebih dari satu dekade, Neymar telah berganti seragam dari Santos ke Barcelona, kemudian Paris Saint-Germain, hingga akhirnya kembali memperkuat Santos. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah kepercayaannya kepada Narico.
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