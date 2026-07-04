Argentina Menang Susah Payah, Lionel Scaloni Angkat Topi untuk Tanjung Verde: Tim Hebat!

Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni (FIFA)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, bereaksi setelah timnya mengunci kemenangan susah payah atas Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dia bahkan tak segan mengakui bahwa negara kecil Afrika itu merupakan tim yang hebat.
Argentina meraih kemenangan secara dramatis atas Tanjung Verde dengan skor 3-2 di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat, Sabtu (4/7/2026) pagi WIB. Secara mengejutkan, juara bertahan dipaksa bermain hingga 120 menit oleh tim debutan asal Afrika tersebut.
La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sejatinya sudah unggul 2-1 hingga menit-menit akhir pertandingan. Tapi Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan lewat gol cantik Sidny Lopes Cabral di pengujung laga, sehingga memaksa laga berlanjut ke babak tambahan waktu.
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Pertandingan pun nyaris dilanjutkan hingga babak adu tos-tosan. Tapi untungnya, Argentina berhasil menambah pundi-pundi gol berkat gol bunuh diri Diney pada menit ke-111. La Albiceleste yang jauh lebih diunggulkan justru harus ‘ngos-ngosan’ untuk menundukkan Tanjung Verde sekaligus mengunci tiket lolos ke babak 16 besar.
Seusai pertandingan, Scaloni mengakui bahwa ini adalah pertandingan yang sangat berat bagi Argentina. Pelatih berusia 48 tahun itu turut memberikan kredit khusus kepada Tanjung Verde karena tampil sangat bagus dalam pertandingan tersebut.
"Itu pertandingan yang sangat sulit. Kami harus selalu melihat sisi positifnya. Tim ini tidak pernah menyerah,” kata Scaloni, dipetik dari laman resmi FIFA, Sabtu (4/7/2026).
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“Saya juga harus memberikan kredit kepada lawan kami. Hari ini Tanjung Verde membuktikan bahwa mereka adalah tim yang hebat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Scaloni mengungkapkan bahwa anak asuhnya sangat kelelahan karena mengerahkan segalanya demi mengunci kemenangan pada laga tersebut. Tapi, ia sangat bangga dengan daya juang seluruh pemain Argentina.
“Sejujurnya, semua pemain mengakhiri pertandingan dalam kondisi sangat kelelahan karena telah memberikan segalanya,” ujarnya.
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