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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 7 Juli 2026 | 23.48 WIB

Pahlawan Timnas Spanyol Mikel Merino Persembahkan Gol untuk Keluarga usai Tumbangkan Portugal

Mikel Merino setelah cetak gol ke gawang Portugal. (Dok. IG/@sefutbol) - Image

Mikel Merino setelah cetak gol ke gawang Portugal. (Dok. IG/@sefutbol)

JawaPos.com - Mikel Merino menjadi pahlawan timnas Spanyol saat menang melawan Portugal di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Selasa (7/7).

Setelah mencetak gol pada menit 90+1, pemian timnas Spanyol Mikel Merino mengingat semua momen baik dan buruk dalam karirnya. Dengan gol ke gawang Portugal itu, dia juga ikut merayakan musim San Fermin yaitu festival legendaris di Pamplona, Spanyol pada 6 Hingga 14 Juli.

"Sungguh cara yang luar biasa untuk merayakan awal musim San Fermín! Ketika Anda mencetak gol, Anda mengingat semua hal baik dan buruk; ada momen-momen sulit," kata Mikel Merino yang dikutip dari laman Mundo Deportivo, Selasa (7/7).

Kekecewaannya tidak bisa melihat anaknya tumbuh besar karena jadwal pertandingan menjadi sumber kekuatan Merino. Ketika berhasil mencetak gol, dia mempersembahkannya untuk keluarga.

"Tidak bisa melihat anak saya tumbuh besar, dan saya menggunakan itu sebagai kekuatan. Saya melakukan selebrasi bendera lagi; saya mendedikasikannya untuk keluarga saya, yang menanamkan dalam diri saya nilai-nilai kerja keras," lanjut Merino.

Perjuangannya untuk pulih dari cedera kaki sepanjang musim lalu terbayarkan dengan golnya ke gawang Portugal. Kini, Merino fokus untuk membawa timnas Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia 2026.

"Ini membantu, ini sepadan. Saya tenang karena saya telah memberikan yang terbaik. Ini adalah kebahagiaan bagi semua orang. Gelar juara tampaknya masih jauh, tinggal tiga langkah lagi dan kami fokus pada langkah selanjutnya," ucap Merino.

Tidak banyak aksi yang dilakukan Merino sejak dimainkan pada menit ke-85. Melansir Fotmob, pemain 30 tahun tersebut melepaskan satu tendangan ke arah gawang yang langsung berbuah gol.

Belgia menjadi lawan timnas Spanyol di perempat final pada 11 Juli. Apakah Mikel Merino kembali menjadi pahlawan bagi La Roja di laga tersebut? Patut ditunggu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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