Hasil Piala Dunia 2026: Bungkam Amerika Serikat, Belgia Tantang Spanyol di Perempat Final

Selebrasi Romelu Lukaku (kanan) usai jebol gawang Amerika Serikat. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Belgia meraih kemenangan 4-1 atas tuan rumah Amerika Serikat dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pesta gol skuad berjuluk Setan Merah itu tersaji di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Selasa (7/7) pagi WIB.
Empat gol kemenangan Belgia dicetak oleh brace Charles De Katelaere (9’, 33’), Hans Vanaken (57’), dan Romelu Lukaku (90+3’). Sementara satu gol hiburan Amerika Serikat disumbang oleh Malik Tillman pada menit ke-31.
Kemenangan ini praktis mengantarkan Belgia melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Di babak tersebut, pasukan Rudi Garcia akan menantang Spanyol, salah satu kandidat favorit juara.
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Sementara Amerika Serikat dipastikan tersingkir dari ajang tersebut. Tersingkirnya tim asuhan Mauricio Pochettino sekaligus membuat tidak adanya wakil tuan rumah yang melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026.
Belgia langsung tampil menyengat sejak menit awal. Setan Merah pun sukses membuka keran golnya pada menit kesembilan lewat sontekan Charles De Katelaere yang tak mampu diamankan kiper Amerika Serikat, Matt Freese.
Pada menit ke-19, Belgia harus kehilangan Amadou Onana akibat cedera. Pelatih Rudi Garcia pun menariknya keluar dan memasukkan Hans Vanaken.
Kemudian upaya tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-31. Tendangan bebas yang dilesakkan Malik Tillman tak mampu dibendung Thibaut Courtois sehingga membuat kedudukan menjadi imbang 1-1.
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Hanya berselang dua menit, Belgia sukses menggandakan keunggulannya lewat gol yang kembali dicetak Charles De Katelaere. Amerika Seriakt mencoba untuk merespons gol tersebut.
Sayangnya upaya skuad The Stars and Stripes -julukan Timnas Amerika Serikat- belum ada yang berbuah manis. Belgia untuk sementara unggul 2-1 di babak pertama atas tuan rumah.
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