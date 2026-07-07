Disingkirkan Spanyol dari Piala Dunia 2026, Diogo Costa: Portugal Kurang Beruntung!

Penjaga gawang Portugal Diogo Costa. (Kirill Kudryavtsev/AFP/Antara)
JawaPos.com - Penjaga gawang tim nasional Portugal Diogo Costa menyatakan kekalahan timnya atas Spanyol karena kurang beruntung, dikutip dari ANTARA.
Portugal ditaklukkan Spanyol lewat gol semata wayang Mikel Merino pada menit tambahan babak kedua dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Selasa pagi WIB.
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"Kami punya banyak harapan, tapi itu tidak cukup. Kami memiliki generasi pemenang, kami memiliki segalanya untuk melakukan lebih baik. Kami melakukan yang terbaik, tapi kami kurang beruntung," kata Costa dalam laman Federacao Portugal de Futebol, Selasa.
Penjaga gawang FC Porto itu menilai timnya cenderung kurang efektif ketika memperoleh peluang ketika terdapat celah di hadapan area pertahanan Spanyol.
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"Kami telah melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan ini," kata Costa.
Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan total telah melepaskan sepuluh tembakan yang tiga di antaranya mengarah ke gawang. Sementara Spanyol melepaskan total 15 tembakan yang enam di antaranya mengarah ke gawang.
Kekalahan dari La Furia Roja memperpanjang catatan negatif Selecao das Quinas. Dalam tiga pertemuan terakhir di Piala Dunia, Portugal menelan dua kali kekalahan dan sekali seri.
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