Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 7 Juli 2026 | 23.44 WIB

Disingkirkan Spanyol dari Piala Dunia 2026, Diogo Costa: Portugal Kurang Beruntung!

Penjaga gawang Portugal Diogo Costa. (Kirill Kudryavtsev/AFP/Antara) - Image

Penjaga gawang Portugal Diogo Costa. (Kirill Kudryavtsev/AFP/Antara)

JawaPos.com - Penjaga gawang tim nasional Portugal Diogo Costa menyatakan kekalahan timnya atas Spanyol karena kurang beruntung, dikutip dari ANTARA.

Portugal ditaklukkan Spanyol lewat gol semata wayang Mikel Merino pada menit tambahan babak kedua dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026  di Stadion Dallas, Selasa pagi WIB.

"Kami punya banyak harapan, tapi itu tidak cukup. Kami memiliki generasi pemenang, kami memiliki segalanya untuk melakukan lebih baik. Kami melakukan yang terbaik, tapi kami kurang beruntung," kata Costa dalam laman Federacao Portugal de Futebol, Selasa.

Penjaga gawang FC Porto itu menilai  timnya cenderung kurang efektif ketika memperoleh peluang ketika terdapat celah di hadapan area pertahanan Spanyol.

"Kami telah melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan ini," kata Costa.

Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan total telah melepaskan sepuluh tembakan yang tiga di antaranya mengarah ke gawang. Sementara Spanyol melepaskan total 15 tembakan yang enam di antaranya mengarah ke gawang.

Kekalahan dari La Furia Roja memperpanjang catatan negatif Selecao das Quinas. Dalam tiga pertemuan terakhir di Piala Dunia, Portugal menelan dua kali kekalahan dan sekali seri.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Dipecundangi Spanyol, Ruben Dias: Portugal Harusnya Menang! - Image
Piala Dunia 2026

Dipecundangi Spanyol, Ruben Dias: Portugal Harusnya Menang!

Selasa, 7 Juli 2026 | 23.16 WIB

Hasil Piala Dunia 2026: Bungkam Amerika Serikat, Belgia Tantang Spanyol di Perempat Final - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Piala Dunia 2026: Bungkam Amerika Serikat, Belgia Tantang Spanyol di Perempat Final

Selasa, 7 Juli 2026 | 16.22 WIB

Roberto Martinez Tinggalkan Timnas Portugal usai Tersingkir di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Roberto Martinez Tinggalkan Timnas Portugal usai Tersingkir di Piala Dunia 2026

Selasa, 7 Juli 2026 | 16.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore