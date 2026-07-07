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Antara
Selasa, 7 Juli 2026 | 23.16 WIB

Dipecundangi Spanyol, Ruben Dias: Portugal Harusnya Menang!

Bek timnas Portugal Ruben Dias. (Dok. Ruben Dias) - Image

Bek timnas Portugal Ruben Dias. (Dok. Ruben Dias)

JawaPos.com - Bek tengah Ruben Dias menilai Portugal seharusnya menang dari Spanyol pada pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ditaklukkan Spanyol lewat gol semata wayang Mikel Merino pada masa perpanjangan waktu babak kedua pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Selasa pagi WIB.

"Kami sudah sebagus mungkin, tapi kami tidak bisa memenangkan pertandingan. Ini adalah salah satu pertandingan paling impas kami melawan Spanyol, kami memiliki kesempatan untuk mencetak gol tapi kami gagal  mencetak gol," kata Dias dalam laman Federacao Portuguesa de Futebol, Selasa. 

"Kedua tim mematikan, kami tidak beruntung," imbuh pemain Manchester City tersebut.

Dari segi kualitas pemain, Dias menilai Portugal sebenarnya layak  melangkah lebih jauh lagi dalam Piala Dunia 2026.

"Kami kalah melawan salah satu tim favorit dan memenangkan Piala Dunia," kata Dias.

Ini menjadi catatan kurang apik Portugal di Piala Dunia. Dalam tiga edisi Piala Dunia terakhir, Selecao paling jauh hanya sampai perempat final.

Dada Piala Dunia 2018, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terhenti di babak 16 besar, kemudian pada 2022, Portugal hanya sampai perempat final.

Editor: Banu Adikara
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