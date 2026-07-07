Cristiano Ronaldo Belum Tamat Bersama Timnas Portugal, Euro 2028 Berpotensi Jadi Penampilan Terakhirnya

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi turnamen Piala Dunia terakhir dalam karirnya. Meski demikian, bintang timnas Portugal itu belum menutup pintu untuk tetap membela negaranya di ajang lain. Termasuk Euro 2028 yang akan berlangsung dua tahun lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ronaldo setelah timnas Portugal harus mengakhiri langkah di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Portugal tersingkir usai kalah dramatis dari Spanyol lewat gol Mikel Merino pada masa injury time.

Kekalahan itu menjadi pukulan berat bagi Ronaldo. Selain mengakhiri perjalanan timnas Portugal di turnamen piala dunia, hasil tersebut juga memastikan impiannya mengangkat trofi Piala Dunia tidak akan terwujud.

Meski terlihat menangis seusai pertandingan, Ronaldo tetap menunjukkan sikap tegar saat berbicara kepada media. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku sudah memberikan seluruh kemampuan terbaiknya selama membela Portugal.

"Saya sedih mengakhiri Piala Dunia dengan cara seperti ini. Namun saya sudah memberikan segalanya dan saya pergi dengan hati yang tenang," ujar Ronaldo.

Dia menegaskan bahwa sepak bola selalu menghadirkan dua sisi, yaitu kemenangan dan kekalahan. Menurut dia, seorang pemain harus siap menerima hasil apa pun dan tetap melanjutkan perjalanan.

Ronaldo kemudian mengonfirmasi bahwa Piala Dunia 2026 adalah penampilan terakhirnya di ajang empat tahunan tersebut. "Ya, ini adalah Piala Dunia terakhir saya," kata dia.

Meski begitu, mantan pemain Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus itu belum ingin mengambil keputusan terkait masa depannya bersama Timnas Portugal. Ronaldo memilih memberi waktu untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga sebelum menentukan langkah berikutnya.