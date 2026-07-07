Juergen Klopp Segera Latih Jerman, Bakal Kendalikan Filosofi Bermain hingga Pembinaan Usia Muda

JawaPos.com - Kabar mengenai Juergen Klopp yang akan melatih Timnas Jerman menjadi sorotan pengemar sepakbola di seluruh dunia.

Setelah hampir dua tahun meninggalkan dunia kepelatihan, eks pelatih Liverpool itu disebut semakin dekat untuk menangani Timnas Jerman dalam sebuah proyek jangka panjang yang ambisius.

Informasi tersebut pertama kali disampaikan oleh jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano. Dalam laporannya, Klopp dikabarkan akan ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Jerman setelah berakhirnya era Julian Nagelsmann.

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Namun, peran Klopp disebut tidak hanya sebatas menjadi pelatih tim senior. Sejumlah media Jerman, termasuk Sky dan Bild, melaporkan bahwa mantan pelatih Liverpool itu akan memperoleh kewenangan yang jauh lebih luas dalam membangun masa depan sepak bola Jerman.

Salah satu tugas utamanya adalah menyusun identitas permainan yang seragam di seluruh level tim nasional, mulai dari kelompok usia muda hingga tim senior. Dengan pendekatan tersebut, setiap pemain yang naik ke level berikutnya diharapkan sudah memahami filosofi bermain yang sama.

Selain itu, Klopp juga disebut akan memiliki kebebasan penuh dalam menentukan daftar pemain tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Model kerja seperti ini dinilai dapat membuat proses seleksi lebih fokus pada kebutuhan tim dan visi jangka panjang yang ingin dibangun.

Laporan yang beredar juga menyebut Klopp akan kembali bekerja sama dengan Pep Lijnders. Sosok yang selama bertahun-tahun menjadi tangan kanan Klopp di Liverpool itu diproyeksikan mengisi posisi asisten pelatih di Timnas Jerman.