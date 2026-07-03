Era Baru Jerman? Bastian Schweinsteiger Yakin Jurgen Klopp Jadi Jawaban usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Jerman berada di ambang perubahan besar setelah gagal memenuhi target di Piala Dunia 2026. Bastian Schweinsteiger meyakini Jurgen Klopp menjadi sosok yang tepat menggantikan Julian Nagelsmann demi mengembalikan kejayaan Die Mannschaft.

Harapan tinggi yang dibawa Jerman ke Piala Dunia 2026 sirna setelah disingkirkan Paraguay melalui adu penalti 3-4 pada babak 32 besar.

Hasil tersebut memperpanjang periode sulit salah satu negara tersukses dalam sejarah sepak bola dunia di turnamen besar.

Mengapa Schweinsteiger Yakin Klopp Akan Datang? Schweinsteiger menilai peluang Klopp menangani timnas Jerman semakin terbuka setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.

Menurut mantan gelandang FC Bayern Munich itu, federasi membutuhkan sosok yang mampu memimpin perubahan sekaligus membangkitkan kembali kepercayaan publik.

Ia menyampaikan pandangan tersebut saat bertugas sebagai analis untuk ARD. Schweinsteiger merasa arah perubahan di tubuh federasi sepak bola Jerman mulai mengarah kepada kedatangan Klopp.

"Saya percaya itu akan terjadi."

"Tentu saja belum ada yang pasti. Tetapi saya punya firasat bahwa kemungkinan besar itu akan terjadi seperti itu," ujar Schweinsteiger.