Federasi Sepak Bola Jerman Yakini Jurgen Klopp sebagai Pelatih Ideal untuk Tim Nasional Jerman

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) masih meyakini Jurgen Klopp sebagai sosok ideal untuk menangani tim nasional Jerman.

Dilansir dari laman Bavarian Football Works pada Jum'at (3/7), Keyakinan tersebut telah muncul sejak Joachim Löw mengakhiri masa jabatannya pada 2021. Namun, Klopp saat itu memilih tetap menghormati kontraknya bersama Liverpool dan menolak tawaran dari DFB.

Nama Klopp kembali dikaitkan dengan kursi pelatih tim nasional setelah Jerman mengalami hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Paraguay pada babak 32 besar meningkatkan tekanan terhadap pelatih saat ini, Julian Nagelsmann. Situasi tersebut kembali memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Klopp mengambil alih tim nasional.

Menanggapi rumor tersebut, Klopp mengaku belum memikirkan peluang melatih tim nasional Jerman. Ia memahami bahwa namanya kembali menjadi bahan pembicaraan setelah kegagalan Jerman di Piala Dunia. Meski demikian, Klopp menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas kemungkinan tersebut.

Walaupun membantah rumor yang berkembang, Klopp juga tidak menutup peluang untuk kembali menjadi pelatih pada masa mendatang.

Pengamat sepak bola Jerman, Florian Plettenberg, menyebut posisi pelatih tim nasional Jerman merupakan salah satu dari sedikit pekerjaan yang berpotensi menarik minat Klopp. Peluang itu disebut dapat terwujud apabila seluruh kondisi yang diperlukan sesuai dengan harapannya.

Skuad muda yang dimiliki Jerman dinilai memiliki potensi besar apabila ditangani oleh pelatih yang tepat. Karena itu, nama Klopp terus disebut sebagai kandidat yang dianggap mampu membawa tim nasional kembali bersaing di level tertinggi.