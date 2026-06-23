Lebih dari 60 Persen Warga Inggris Setuju Keir Starmer Mundur Jadi Perdana Menteri

JawaPos.com - Sebuah jajak pendapat YouGov menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen warga Inggris menyetujui keputusan Perdana Menteri Keir Starmer untuk mengundurkan diri.

Sebelumnya, Starmer pada Senin (22/6) telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Buruh yang tengah berkuasa di Inggris Raya.

Selain itu, partai tersebut akan memulai pemilihan pemimpin pada 9 Juli dan menyelesaikannya sebelum parlemen bersidang kembali pada September, imbuhnya.

Starmer juga mengatakan dia akan tetap menjabat sebagai ketua partai hingga ketua baru terpilih.

Setelah itu, mantan Walikota Manchester, Andy Burnham, mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua Partai Buruh.

Jajak pendapat yang dirilis pada Senin menunjukkan bahwa 62 persen responden percaya Starmer telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengundurkan diri.

Hanya 19 persen responden yang mengatakan bahwa dia mengambil langkah yang salah, sementara 19 persen lainnya belum memutuskan, menurut laporan tersebut.