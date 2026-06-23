Lebih dari 60 Persen Warga Inggris Setuju Keir Starmer Mundur Jadi Perdana Menteri

Keir Starmer resmi mundur sebagai PM Inggris. (The Guardian).
JawaPos.com - Sebuah jajak pendapat YouGov menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen warga Inggris menyetujui keputusan Perdana Menteri Keir Starmer untuk mengundurkan diri.
Sebelumnya, Starmer pada Senin (22/6) telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Buruh yang tengah berkuasa di Inggris Raya.
Selain itu, partai tersebut akan memulai pemilihan pemimpin pada 9 Juli dan menyelesaikannya sebelum parlemen bersidang kembali pada September, imbuhnya.
Starmer juga mengatakan dia akan tetap menjabat sebagai ketua partai hingga ketua baru terpilih.
Setelah itu, mantan Walikota Manchester, Andy Burnham, mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua Partai Buruh.
Jajak pendapat yang dirilis pada Senin menunjukkan bahwa 62 persen responden percaya Starmer telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengundurkan diri.
Hanya 19 persen responden yang mengatakan bahwa dia mengambil langkah yang salah, sementara 19 persen lainnya belum memutuskan, menurut laporan tersebut.
Menurut jajak pendapat tersebut, 52 persen warga Inggris yang memilih Partai Buruh pada 2024 menyetujui pengunduran diri Starmer. Hanya 28 persen dari mereka yang mengatakan ingin dia tetap menjabat, imbuh laporan itu.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!