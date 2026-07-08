Perpisahan Terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Berakhir Tanpa Gelar Juara

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Kekalahan Portugal dari Spanyol menandai berakhirnya perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia FIFA.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7), Hasil tersebut sekaligus menjadi penampilan terakhir Ronaldo di turnamen sepak bola paling bergengsi setelah sebelumnya mengonfirmasi bahwa edisi 2026 merupakan Piala Dunia terakhir dalam kariernya.
Portugal harus mengakhiri langkahnya setelah kalah 0-1 akibat gol Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan.
Cristiano Ronaldo menutup karier Piala Dunianya dengan catatan yang sulit ditandingi pemain lain. Penyerang berusia 41 tahun itu menjadi satu-satunya pesepak bola yang tampil dan mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia, yakni 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
Rekor tersebut mencerminkan konsistensi, daya saing, dan ketahanan Ronaldo selama lebih dari dua dekade di level tertinggi.
Meski mengoleksi berbagai gelar bergengsi sepanjang kariernya, trofi Piala Dunia menjadi satu-satunya pencapaian besar yang belum berhasil diraih. Prestasi terbaik Ronaldo bersama Portugal di Piala Dunia terjadi pada edisi 2006 ketika membawa timnya mencapai babak semifinal.
Setelah itu, perjalanan Portugal selalu terhenti sebelum mampu menembus partai puncak turnamen.
Cristiano Ronaldo mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia tanpa mengangkat trofi yang paling diidamkannya. Namun, pencapaian individu, rekor bersejarah, serta kontribusinya bagi Portugal dan dunia sepak bola memastikan namanya tetap dikenang sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa.
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