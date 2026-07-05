Preview Brasil vs Norwegia: Cerita Heroik Bapak-Anak, Ayah Haaland-Sorloth-Thorstvedt Pernah Kalahkan Selecao

JawaPos.com – Erling Haaland, Alexander Sorloth, dan Kristian Thorstvedt jadi bagian skuad Norwegia yang bersua Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, di MetLife Stadium, East Rutherford, dini hari nanti (6/7).

Siapa sangka, pada masa lalu, ayah Haaland, Sorloth, dan Thorstvedt pernah merangkai cerita manis bersama The Vikings –julukan Norwegia– saat mengalahkan Selecao –julukan Brasil. Cerita heroik itulah yang ingin ditularkan dari bapak ke anak.

”Aku tumbuh besar mendengarkan ayahku bercerita tentang kesuksesan Norwegia menumbangkan Brasil dan mencapai fase knockout pada Piala Dunia 1998,” kenang Haaland tentang ayahnya, Alf-Inge Haaland.

Haaland Sr sejatinya tidak masuk dalam skuad Norwegia pada Piala Dunia 1998. Makanya, Haaland menyebut ayahnya membual. Akan tetapi, Haaland Sr menyumbang satu umpan gol saat The Vikings menekuk Selecao 4-2 dalam uji coba pada 31 Mei 1997.

”Meski ayahku pernah mengalahkan Brasil, skuad Brasil saat ini sangat menakutkan. Meski begitu, aku pasti akan menelepon ayahku malam ini dan menanyakan resep rahasianya (menekuk Brasil),” lanjut top scorer Norwegia di Piala Dunia 2026 itu.

Goran Sorloth, ayah Alexander Sorloth, juga menjadi bagian dari Norwegia yang menahan Selecao dalam uji coba pada 29 Juli 1988. Saat itu, Brasil tertahan 1-1. Sorloth Sr juga bermain sebagai striker.

Ayah Sorloth ketika itu setim dengan Erik Thorstvedt, ayah dari Kristian Thorstvedt. Bedanya, jika ayahnya bermain sebagai kiper, sedangkan Kristian saat ini bermain sebagai gelandang dalam skuad asuhan Stale Solbakken.

Warisan Terbanyak Milik The Vikings Di antara 48 kontestan Piala Dunia 2026, pemain Norwegia menjadi yang terbanyak alias tiga pemain dengan warisan pengalaman main timnas dari ayah mereka.

Lilian Thuram (ayah) - Marcus Thuram (anak)

(Prancis)