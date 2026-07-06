Modal Jegal Erling Haaland! Anthony Gordon Bongkar Mentalitas 10 Pemain Inggris Usai Tumbangkan Meksiko di Azteca

Anthony Gordon menyebut kemenangan dramatis Inggris atas Meksiko dengan 10 pemain menjadi bukti mentalitas kuat jelang menghadapi Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @anthonygordon)
JawaPos.com — Timnas Inggris membawa modal berharga jelang menghadapi Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Meksiko 3-2 di Azteca Stadium, meski bermain dengan 10 pemain.
Winger Anthony Gordon menilai kemenangan dramatis tersebut menjadi bukti mentalitas The Three Lions menghadapi tekanan besar sebelum duel melawan Erling Haaland dan kolega.
Keberhasilan Inggris melaju ke delapan besar tidak diraih dengan mudah. Pasukan Thomas Tuchel harus bertahan di bawah tekanan puluhan ribu suporter tuan rumah sejak menit awal pertandingan.
Situasi semakin rumit ketika bek Jarrel Quansah diganjar kartu merah pada awal babak kedua. Bermain dengan 10 pemain membuat Inggris dipaksa bertahan lebih dalam sambil tetap mencari peluang untuk mencetak gol kemenangan.
Anthony Gordon mengakui hingga kini dirinya masih sulit mempercayai kemenangan yang diraih timnya. Menurut winger Newcastle United itu, momen tersebut menjadi salah satu pengalaman paling berkesan sepanjang kariernya.
"Saya rasa semuanya baru benar-benar terasa nanti malam. Cara kami merayakan kemenangan ini adalah sesuatu yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup," ujar Gordon, dikutip dari BBC Sport, Senin (6/7/2026).
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Gordon mengungkapkan seluruh skuad Inggris sebenarnya sudah menyadari pertandingan melawan Meksiko akan menjadi tantangan yang sangat berat.
Mereka bahkan telah membahas sejak sebelum kick-off jika duel di Azteca merupakan kesempatan langka sekaligus ujian terbesar selama turnamen.
Namun kenyataan di lapangan ternyata jauh lebih sulit dibandingkan perkiraan. Atmosfer stadion yang luar biasa serta tekanan dari permainan agresif Meksiko membuat Inggris harus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.
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