Tuchel Evaluasi Gaya Permainan Inggris meski Melaju ke Perempat Final

Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel. (FIFA/YouTube)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengevaluasi gaya permainan anak asuhnya meski melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026.
The Three Lions mengunci tiket perempat final setelah membungkam tuan rumah Meksiko 3-2 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Estadio Banorte, Mexico City, Senin WIB.
"Saya rasa kami bisa bermain jauh lebih baik; masih banyak hal yang lebih baik bisa kami lakukan. Terlihat masih ada hal yang belum tersambung dari lini kami dan versi terbaik yang belum saya lihat, untuk filosofi yang sebenarnya di lapangan, penguasaan bola dan mencari celah," kata Thomas Tuchel dikutip dari laman England Football Team, Senin (6/7).
"Ini masih belum tersambung (secara permainan), tapi ini tersambung secara komitmen dan melakukan apa yang diperlukan untuk mengatasi situasi; ini adalah tim yang benar-benar dapat dibanggakan semua orang," imbuh pelatih asal Jerman ini.
Mantan pelatih Chelsea tersebut menyebut bahwa sejumlah faktor detail strategi dan skema masih belum bisa diterapkannya secara sempurna di atas lapangan. Terutama mengenai skema penguasaan bola dan pencarian ruang antar lini yang masih kerap eror sehingga bisa dimanfaatkan oleh Meksiko.
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In akan menjadi pekerjaan rumah bagi Tuchel agar performa Harry Kane dan kawan-kawan bisa kembali diangkat mengingat performa Inggris sejauh ini di Piala Dunia 2026 juga menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan. Selanjutnya di babak perempat final, Inggris akan bersua Norwegia di Stadion Miami, Sabtu.
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