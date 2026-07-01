Profil Orlando Gill, Kiper Paraguay yang Jadi Mimpi Buruk Jerman di Piala Dunia 2026

Orlando Gill menjadi pahlawan Paraguay di laga kontra Jerman di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Jerman boleh saja menyesali berbagai peluang yang gagal dimanfaatkan saat menghadapi Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Namun, satu faktor yang benar-benar membuat Die Mannschaft frustrasi adalah penampilan luar biasa Orlando Gill.
Penjaga gawang berusia 26 tahun itu menjadi tembok kokoh sepanjang 120 menit pertandingan. Ia juga tampil menentukan dalam adu penalti untuk membawa Paraguay menciptakan salah satu kejutan terbesar di turnamen.
Gol kemenangan Jerman yang sempat tercipta di babak tambahan waktu memang dianulir VAR, tetapi setelah itu Gill memastikan Paraguay tetap hidup hingga akhirnya menang 4-3 lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1.
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Selama pertandingan berlangsung, Gill berkali-kali menggagalkan peluang emas para pemain Jerman.
Ia melakukan lima penyelamatan sepanjang 120 menit sebelum kembali tampil sebagai pahlawan dalam adu penalti dengan menggagalkan dua dari empat eksekutor pertama Jerman.
Kesalahan Jonathan Tah yang melepaskan tendangan melambung kemudian menjadi momen yang memastikan Paraguay melangkah ke babak 16 besar.
Penampilan tersebut langsung mengangkat nama Gill sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026.
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Melansir Sporting News, Gill baru menjadi bagian dari tim nasional Paraguay kurang dari setahun lalu.
Kiper kelahiran Paraguay itu melakoni debut internasional pada September 2025 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan berhasil meyakinkan tim pelatih untuk membawanya ke putaran final.
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