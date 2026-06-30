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Andika Rachmansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 16.32 WIB

Orlando Gill Bangga usai Jadi Pahlawan Paraguay Singkirkan Jerman di Piala Dunia 2026

Kiper Paraguay, Orlando Gill, di laga melawan Jerman. (FIFA) - Image

Kiper Paraguay, Orlando Gill, di laga melawan Jerman. (FIFA)

JawaPos.com - Kiper Timnas Paraguay, Orlando Gill, mengaku sangat bangga bisa membantu timnya menyingkirkan Jerman dari Piala Dunia 2026. Gill mendedikasikan hasil kemenangan ini untuk seluruh masyarakat Paraguay.

Paraguay secara mengejutkan membuat Jerman angkat koper dari Piala Dunia 2026. Tim asuhan Gustavo Alfaro itu menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu.

Tim berjuluk La Albirroja itu bahkan mencetak gol keunggulannya lebih dulu lewat aksi Julio Encisio (42’) sebelum akhirnya disamakan Kai Havertz (54’). Der Panzer -julukan Timnas Jerman- sejatinya punya banyak peluang, namun Gill tampil menawan di bawah mistar gawang.

Gill total melakukan enam penyelamatan krusial hingga babak tambahan waktu. Kiper berusia 26 tahun itu juga menjadi aktor kemenangan Paraguay, karena menggagalkan tendangan penalti Kai Havertz dan Nick Woltemade dalam drama adu penalti.

Penampilan gemilang Gill di bawah mistar gawang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut alias Man of the Match. Pemain San Lorenzo itu sangat bangga bisa membawa Paraguay menyingkirkan tim sebesar Jerman.

"Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Pertandingannya sangat sulit. Kami berhasil bertahan. Kami sempat unggul lebih dulu, mereka kemudian menyamakan kedudukan, tetapi kami mampu tetap menjaga permainan," ujar Gill, dilansir dari laman resmi FIFA, Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Gill mengungkap kunci suksesnya menepis dua tendangan penalti Jerman. Pemain berpostur 199 cm itu mengaku telah menganalisis profil para pemain Der Panzer, terkhusus yang biasa mengambil tendangan penalti.

"Tentu saja kami telah menganalisis setiap pemain dan setiap detail dari para algojo penalti lawan. Puji Tuhan, saya berhasil menggagalkan dua tendangan penalti. Ini adalah sebuah kehormatan; kami berhasil menyingkirkan tim juara. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh rakyat Paraguay,” pungkas Gill.

Hasil kemenangan ini praktis membawa Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di babak tersebut, La Albirroja akan menghadapi pemenang laga antara Prancis vs Swedia yang berlangsung di Stadion MetLife, Amerika Serikat, Rabu (1/7) dini hari WIB.

Editor: Banu Adikara
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