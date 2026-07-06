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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 6 Juli 2026 | 20.57 WIB

Ogah Soroti Gaya Main Kotor Paraguay, Didier Deschamps Justru Heran Prancis yang Dihujani Kartu

Kylian Mbappe dedikasikan gol untuk Didier Deschamps saat Prancis menang 3-0 atas Swedia di Piala Dunia 2026. (ig @equipedefrance)&nbsp; - Image

Kylian Mbappe dedikasikan gol untuk Didier Deschamps saat Prancis menang 3-0 atas Swedia di Piala Dunia 2026. (ig @equipedefrance)&nbsp;

JawaPos.com - Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, memilih tidak mempermasalahkan gaya bermain Paraguay meski timnya harus menghadapi pertandingan yang keras pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Prancis memastikan tiket ke perempat final berkat kemenangan tipis 1-0 melalui gol penalti Kylian Mbappé pada babak kedua. Meski demikian, laga tersebut diwarnai banyak pelanggaran dari Paraguay yang memicu perdebatan.

Deschamps: Paraguay Berhak Bermain dengan Caranya

Sepanjang pertandingan, Paraguay tampil sangat disiplin dalam bertahan dan beberapa kali menghentikan serangan Prancis melalui pelanggaran.

Meski begitu, melansir Hayters, Deschamps menegaskan dirinya tidak ingin mengkritik pendekatan yang dipilih lawan.

"Itu tidak mudah. Mereka menggunakan setiap sumber daya yang ada. Mungkin ini bukan jenis sepak bola yang menarik orang ke stadion, bermain dengan agresi seperti itu, melebih-lebihkan segalanya."

Pelatih Les Bleus itu justru memuji anak asuhnya yang tetap fokus menjalankan rencana permainan meski menghadapi tekanan sepanjang laga.

"Kami tetap fokus pada permainan kami. Itu sulit, mereka memiliki banyak pemain di belakang bola dan mereka bertahan dengan baik."

Ia juga menilai suhu panas turut memengaruhi jalannya pertandingan.

"Jelas suhu udara membuat sulit untuk bermain dengan intensitas tinggi dan tanpa itu mereka bertahan dengan baik."

Editor: Banu Adikara
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