Adu Taktik Roberto Martinez dan Luis de La Fuente Jelang Timnas Portugal vs Spanyol di 16 Besar Piala Dunia 2026

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente bakal adu strategi lawan Roberto Martinez, pelatih timnas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (RFEF)
JawaPos.com - Duel seru akan tersaji di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara timnas Portugal kontra Spanyol. Duel tersebut menjadi pertemuan dua pelatih berpaspor Spanyol, Roberto Martinez dan Luis de la Fuente.
Duel Timnas Portugal kontra Spanyol akan bergulir di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat, Selasa (7/7) pukul 02.00 WIB. Laga bertajuk Derby Iberia ini akan memperebutkan satu tiket lolos ke babak perempat final piala dunia.
Pertandingan ini menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi di fase gugur piala dunia. Boleh dibilang bahkan laga final kepagian. Pasalnya, timnas Portugal dan Spanyol sama-sama memiliki kualitas skuad bertabur bintang.
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Kedua kesebelasan juga merupakan tim berpengalaman di Piala Dunia. Pencapaian terbaik Portugal adalah peringkat ketiga, sementara Spanyol menjadi juara pada edisi 2010 yang bergulir di Afrika Selatan.
Selain itu, pertarungan pelatih dari Portugal dan Spanyol cukup menyita perhatian. Pasalnya, Martinez dan De La Fuente merupakan pelatih berpengalaman dan punya rekam jejak mentereng.
Martinez yang merupakan pelatih Portugal memiliki ikatan emosional jelang duel melawan La Furia Roja julukan Timnas Spanyol. Sebab, pelatih berkepala plontos itu akan melawan negara kelahirannya.
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Meski demikian, Martinez tentu akan bekerja profesional. Pelatih berusia 52 tahun itu bertekad membawa Selecao das Quinas julukan Timnas Portugal melangkah sejauh mungkin meski harus menyingkirkan negaranya sendiri.
Martinez sendiri juga telah mengukir pencapaian manis bersama Portugal. Eks pelatih Belgia itu sukses membawa Selecao das Quinas merebut gelar juara UEFA Nations League 2024/2025.
Pada Piala Dunia 2026, Portugal sampai saat ini belum menelan kekalahan. Cristiano Ronaldo cs melaju ke fase gugur sebagai runner-up Grup K dengan lima poin, kemudian mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 di babak 32 besar.
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