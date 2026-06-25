Dukun Ghana Klaim Bebaskan Harry Kane dari Sihir, Ramalkan Gol di Laga Berikutnya

JawaPos.com - Nama Nana Kwaku Bonsam kembali menjadi perbincangan publik setelah dukun asal Ghana tersebut mengklaim telah membebaskan penyerang Inggris, Harry Kane, dari pengaruh sihir yang sebelumnya disebut pernah ia lakukan.

Melalui pernyataan yang beredar di media sosial, Nana Kwaku Bonsam mengatakan bahwa dirinya telah melakukan ritual khusus untuk mengakhiri mantra yang selama ini dikaitkan dengan performa Kane.

Ia bahkan menyebut telah mengeluarkan foto sang pemain dari sebuah kotak spiritual yang sebelumnya digunakan dalam ritual tersebut.

Pernyataan itu langsung menarik perhatian pencinta sepak bola, terutama karena nama Nana Kwaku Bonsam sudah cukup dikenal dalam berbagai cerita kontroversial yang menghubungkan dunia mistis dengan sepak bola internasional.

Dukun asal Ghana, Nana Kwaku Bonsam. (istimewa)

Dalam keterangannya, Nana Kwaku Bonsam menyebut Harry Kane kini sudah terbebas dari segala pengaruh spiritual yang ia ciptakan. Ia juga membuat prediksi bahwa kapten Timnas Inggris tersebut akan kembali mencetak gol pada pertandingan berikutnya.

Meski terdengar unik dan mengundang tawa sebagian penggemar, klaim tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai kepercayaan tradisional yang masih cukup kuat di beberapa negara Afrika.

Di Ghana sendiri, praktik spiritual dan ritual tradisional masih menjadi bagian dari budaya yang dipercaya sebagian masyarakat.