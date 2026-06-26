Ramalan Dukun Ghana Bikin Geger! Nana Kwaku Bonsam Yakin Portugal dan Cristiano Ronaldo Juara Piala Dunia 2026

Nana Kwaku Bonsam kembali menjadi sorotan usai meramalkan Portugal bersama Cristiano Ronaldo akan menjadi juara Piala Dunia 2026. (Instagram @portugal)
JawaPos.com — Portugal diprediksi menjadi juara Piala Dunia 2026 oleh dukun sekaligus pendeta spiritual asal Ghana, Nana Kwaku Bonsam. Sosok yang sebelumnya mengklaim pernah "mengutuk" Harry Kane itu menyebut takdir sudah menentukan Cristiano Ronaldo akan mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Nana Kwaku Bonsam kembali mencuri perhatian selama gelaran Piala Dunia 2026 lewat pernyataan kontroversialnya. Pria berusia 52 tahun itu mengaku memiliki keyakinan penuh terhadap hasil akhir turnamen.
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"Piala Dunia ini untuk Portugal dan Cristiano Ronaldo. Mereka akan memenangkannya," ujar Nana Kwaku Bonsam dikutip dari Marca, Jumat (26/6/2026).
Ramalan tersebut langsung menjadi sorotan karena Bonsam memang dikenal sering membuat klaim-klaim spiritual menjelang pertandingan sepak bola besar.
Nama Nana Kwaku Bonsam sebelumnya mendunia setelah mengaku menggunakan ilmu spiritual untuk menghentikan ketajaman striker Inggris, Harry Kane, saat menghadapi Ghana.
Sebelum laga itu berlangsung, Bonsam menyatakan dirinya sedang "bekerja" agar Kane gagal mencetak gol.
"Saya sedang mengincar Harry Kane. Saya sudah menunjukkan kemampuan saya di masa lalu, jadi saya tahu apa yang perlu saya lakukan untuk menghentikannya. Saya terkenal dengan prediksi-prediksi saya."
Ia juga menegaskan tidak berniat mencederai sang pemain.
"Saya tidak ingin dia mengalami cedera serius. Sesuatu yang bisa menghentikannya saat bermain melawan negara saya sudah cukup. Saya akan melakukan tugas saya untuk membantu Ghana."
Setelah pertandingan berakhir imbang 0-0 dan Kane gagal mencetak gol, Bonsam mengklaim kutukannya berhasil bekerja.
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