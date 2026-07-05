Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 5 Juli 2026 | 17.58 WIB

Prediksi Brasil vs Norwegia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Erling Haaland bakal Kesulitan Cetak Gol?

Erling Haaland memimpin Timnas Norwegia menghadapi Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan misi mencetak sejarah baru dan menghapus kenangan pahit sejak 1994. (Instagram/@herrelandslaget) - Image

Erling Haaland memimpin Timnas Norwegia menghadapi Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan misi mencetak sejarah baru dan menghapus kenangan pahit sejak 1994. (Instagram/@herrelandslaget)

JawaPos.com - Timnas Brasil akan menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Prediksi pertandingan hidup mati tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Duel Brasil kontra Norwegia berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (6/7) pukul 03.00 WIB. Ini menjadi pertandingan krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak perempat final.

Brasil melaju ke fase ini setelah menang dramatis atas Jepang dengan skor tipis 2-1. Gabriel Martinelli menjadi aktor di balik kemenangan tersebut, karena mencetak gol di pengujung laga atau tepatnya menit 90+5.

Sementara itu, Norwegia mengamankan tiket 16 besar setelah menumbangkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Hasil ini sekaligus membawa mereka mencetak sejarah karena menjadi kemenangna pertamanya di fase gugur Piala Dunia.

Di atas kertas, Brasil lebih unggul atas Norwegia. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu difavoritkan keluar sebagai pemenang dalam laga tersebut meski laga diprediksi akan berjalan sengit.

Brasil tidak bisa pandang sebelah mata Norwegia. Skuad Vikings, julukan Timnas Norwegia, bisa dibilang merupakan tim kuda hitam terkuat di ajang ini. Mereka juga memiliki senjata mematikan, yakni Erling Haaland.

Dalam debutnya di Piala Dunia, Erling Haaland langsung tampil moncer. Bomber Manchester City itu total telah mengemas lima gol di Piala Dunia 2026. Striker berusia 25 tahun itu juga menjadi aktor kemenangan atas Pantai Gading berkat golnya pada menit ke-86.

Raphinha Berpotensi Tampil Melawan Norwegia

Brasil mendapat kabar baik jelang laga pamungkas melawan Norwegia. Winger lincah mereka, Raphinha, sudah mulai pulih setelah mengalami cedera saat melawan Haiti di fase grup. Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti.

"Raphinha berkembang dengan sangat baik. Pemulihannya berjalan sangat baik dan sangat cepat. Kami sangat senang karena Raphinha adalah pemain yang sangat, sangat penting bagi tim,” kata Ancelotti, dilansir dari Reuters, Minggu (5/7/2026).

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Timnas Brasil vs Norwegia: Stale Solbakken Tak Gentar Nama Besar Selecao - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Timnas Brasil vs Norwegia: Stale Solbakken Tak Gentar Nama Besar Selecao

Minggu, 5 Juli 2026 | 16.10 WIB

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Selecao Lebih Diunggulkan, Haaland Bisa Jadi Ancaman Besar - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Selecao Lebih Diunggulkan, Haaland Bisa Jadi Ancaman Besar

Minggu, 5 Juli 2026 | 15.13 WIB

Prediksi Brasil vs Norwegia: Selecao Bidik Kemenangan Pertama Atas The Vikings di Piala Dunia! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Brasil vs Norwegia: Selecao Bidik Kemenangan Pertama Atas The Vikings di Piala Dunia!

Minggu, 5 Juli 2026 | 14.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore