Prediksi Brasil vs Norwegia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Erling Haaland bakal Kesulitan Cetak Gol?

Erling Haaland memimpin Timnas Norwegia menghadapi Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan misi mencetak sejarah baru dan menghapus kenangan pahit sejak 1994. (Instagram/@herrelandslaget)
JawaPos.com - Timnas Brasil akan menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Prediksi pertandingan hidup mati tersebut akan diulas dalam artikel ini.
Duel Brasil kontra Norwegia berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (6/7) pukul 03.00 WIB. Ini menjadi pertandingan krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak perempat final.
Brasil melaju ke fase ini setelah menang dramatis atas Jepang dengan skor tipis 2-1. Gabriel Martinelli menjadi aktor di balik kemenangan tersebut, karena mencetak gol di pengujung laga atau tepatnya menit 90+5.
Sementara itu, Norwegia mengamankan tiket 16 besar setelah menumbangkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Hasil ini sekaligus membawa mereka mencetak sejarah karena menjadi kemenangna pertamanya di fase gugur Piala Dunia.
Di atas kertas, Brasil lebih unggul atas Norwegia. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu difavoritkan keluar sebagai pemenang dalam laga tersebut meski laga diprediksi akan berjalan sengit.
Brasil tidak bisa pandang sebelah mata Norwegia. Skuad Vikings, julukan Timnas Norwegia, bisa dibilang merupakan tim kuda hitam terkuat di ajang ini. Mereka juga memiliki senjata mematikan, yakni Erling Haaland.
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Dalam debutnya di Piala Dunia, Erling Haaland langsung tampil moncer. Bomber Manchester City itu total telah mengemas lima gol di Piala Dunia 2026. Striker berusia 25 tahun itu juga menjadi aktor kemenangan atas Pantai Gading berkat golnya pada menit ke-86.
Brasil mendapat kabar baik jelang laga pamungkas melawan Norwegia. Winger lincah mereka, Raphinha, sudah mulai pulih setelah mengalami cedera saat melawan Haiti di fase grup. Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti.
"Raphinha berkembang dengan sangat baik. Pemulihannya berjalan sangat baik dan sangat cepat. Kami sangat senang karena Raphinha adalah pemain yang sangat, sangat penting bagi tim,” kata Ancelotti, dilansir dari Reuters, Minggu (5/7/2026).
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