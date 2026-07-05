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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 5 Juli 2026 | 15.13 WIB

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Selecao Lebih Diunggulkan, Haaland Bisa Jadi Ancaman Besar

Anak asuhan Carlo Ancelotti diprediksi menjadi pusat perhatian saat Brasil menghadapi Norwegia pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026. (Instagram @brasil) - Image

Anak asuhan Carlo Ancelotti diprediksi menjadi pusat perhatian saat Brasil menghadapi Norwegia pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026. (Instagram @brasil)

JawaPos.com — Brasil lebih diunggulkan mengalahkan Norwegia pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di New York New Jersey Stadium, Senin (6/7/2026) pukul 03.00 WIB.

Duel ini mempertemukan tim asuhan Carlo Ancelotti yang tampil konsisten sepanjang turnamen dengan Norwegia yang mengandalkan ketajaman Erling Haaland untuk menciptakan kejutan.

Laga tersebut diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki kualitas menyerang yang mumpuni.

Brasil unggul dari sisi kedalaman skuad, sedangkan Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak sejarah lolos ke fase gugur dan meraih kemenangan perdana di babak knockout Piala Dunia.

Mengapa Brasil Lebih Dijagokan Menang?

Brasil memasuki babak 16 besar dengan modal lima pertandingan tanpa kekalahan. Selecao memuncaki Grup C setelah mengoleksi empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Kemenangan dramatis 2-1 atas Jepang pada babak sebelumnya menunjukkan mental juara tim racikan Carlo Ancelotti.

Gabriel Martinelli menjadi pahlawan lewat gol penentu pada menit-menit akhir yang memastikan langkah Brasil ke fase gugur.

Performa lini depan Brasil juga cukup meyakinkan sepanjang turnamen. Vinicius Junior menjadi motor serangan dengan mencatatkan 10 percobaan ke gawang lawan, sementara Matheus Cunha tampil efektif sebagai ujung tombak.

Keseimbangan antarlini menjadi kekuatan terbesar Brasil. Kehadiran Casemiro dan Bruno Guimaraes di lini tengah membuat permainan Selecao tetap solid saat menyerang maupun bertahan.

Editor: Banu Adikara
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