Prediksi Timnas Brasil vs Norwegia: Stale Solbakken Tak Gentar Nama Besar Selecao

Erling Haaland mengakui Norwegia bukan unggulan saat menghadapi Brasil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Dok. Erling Haaland)

JawaPos.com - Pelatih timnas Norwegia Stale Solbakken meminta para pemainnya tidak gentar pada nama besar timnas Brasil saat kedua tim bertemu pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New York, Amerika pada Senin (6/7).

Stale Solbakken menegaskan pemain Norwegia harus fokus memainkan pertandingan dan tidak terbawa oleh besarnya momen serta reputasi timnas Brasil di piala dunia.

"Kami harus memainkan pertandingan, bukan situasinya. Kami harus memastikan bahwa kami tidak bermain karena besarnya momen ini, tetapi hanya fokus memainkan pertandingan lawan Brasil," kata Solbakken seperti dikutip lamam FIFA dilasnir dari Antara pada Minggu (5/7).

Norwegia melaju ke fase gugur dengan modal yang meyakinkan setelah memenangi tiga dari empat pertandingan Piala Dunia 2026. Penampilan impresif Erling Haaland yang telah mencetak lima gol turut mengantarkan The Lovene menjadi salah satu kejutan turnamen.

Meski mengakui Brasil tetap favorit, Solbakken menilai peluang timnya untuk menciptakan kejutan tetap terbuka apabila jika menampilkan permainan terbaik.

"Saya tidak berpikir mereka adalah favorit yang sangat jauh seperti mungkin beberapa tahun lalu. Kami telah menjalani periode yang sangat baik dalam waktu yang lama, memiliki kepercayaan diri tinggi, dan gaya bermain yang bagus saat menguasai bola," ujar Stale Solbakken.

"Yang terpenting adalah kami mampu menyulitkan Brasil bila bermain sesuai kemampuan terbaik. Namun, kami harus benar-benar tampil pada level tertinggi. Bila tidak, kami tidak akan memiliki peluang," tambah pelatih berusia 58 tahun itu.

Selain menjaga mental bertanding, Solbakken juga menaruh perhatian khusus kepada ancaman Vinicius Junior. Meredam penyerang sayap Brasil itu bukan hanya tugas bek sayap, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh tim.