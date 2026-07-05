Prediksi Brasil vs Norwegia: Selecao Bidik Kemenangan Pertama Atas The Vikings di Piala Dunia!

JawaPos.com - Tim nasional Brasil mendapatkan peluang mengakhiri rekor buruk belum pernah menang atas Norwegia saat keduanya bertemu di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Metlife, New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (6/7) WIB, dikutip dari ANTARA.

Selecao belum pernah sekalipun mengalahkan Norwegia dalam empat pertemuan sebelumnya dengan dua kekalahan dan dua kali bermain imbang. Kekalahan paling membekas terjadi pada fase grup Piala Dunia 1998 ketika juara dunia lima kali itu ditekuk Singa Nordik dengan skor 1-2.

Setelah 28 tahun berlalu, kedua tim bertemu lagi di panggung sepak bola terbesar di dunia dalam pertandingan krusial untuk merebut tiket ke babak delapan besar.

Brasil datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Jepang 2-1 di babak 32 besar yang menandai penampilan yang semakin solid dan hanya kebobolan dua gol sejak fase grup.

Tim asuhan Carlo Ancelotti Itu memiliki kemampuan gempur dengan lini depan yang memadukan kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan fleksibilitas posisi. Bintang Real Madrid, Vinicius Junior menjadi ancaman utama. Ia sering melakukan penetrasi dari sisi kiri, unggul dalam duel satu lawan satu, dan sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak Brasil di turnamen.

Selain itu, Matheus Cunha juga bukan hanya finisher namun rajin menjemput bola, membuka ruang untuk Vinícius dan pemain sayap lain, sehingga serangan Brasil lebih mengalir. Penampilan Rayan, selama Rapihnha cedera, memberi energi besar di sisi kanan melalui pressing dan lari vertikal.

Kabar baik bagi Brasil, Ancelotti mengkonfirmasi bahwa kondisi Neymar sudah pulih dan siap bermain. Raphinha juga sudah kembali berlatih.

Lini tengah Brasil menjadi fondasi utama permainan dalam membangun keseimbangan daripada permainan yang sangat individualistis.