Kemenangan Portugal atas Kroasia Didedikasikan Cristiano Ronaldo untuk Mendiang Diogo Jota

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo mendedikasikan kemenangan Portugal atas Kroasia untuk mendiang Diogo Jota setelah laga babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (3/7), Portugal memastikan kemenangan 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga waktu tambahan.

Seusai pertandingan, Ronaldo memberikan penghormatan emosional sebagai bentuk penghargaan kepada mantan rekan setimnya tersebut.

Setelah peluit akhir berbunyi, Ronaldo tidak melakukan selebrasi seperti biasanya. Ia mengambil jersey Portugal bernomor 21 milik Diogo Jota, kemudian menyampirkannya di bahu sebelum mengangkat kedua tangannya ke langit. Gestur tersebut menjadi simbol penghormatan atas jasa dan kenangan Jota bagi sepak bola Portugal.

Momen itu terasa semakin bermakna karena bertepatan dengan satu tahun sejak wafatnya Diogo Jota. Selama Piala Dunia FIFA 2026, para pemain Portugal juga mengenakan gelang peringatan bertuliskan nama Jota sebagai bentuk penghormatan.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa sosok Jota masih memiliki tempat istimewa di hati seluruh anggota tim.

Di dalam pertandingan, Ronaldo turut berperan penting melalui gol penalti yang membantu Portugal bangkit dan mengamankan kemenangan. Tim asuhan Portugal akhirnya memastikan langkah ke babak 16 besar setelah melalui pertandingan yang penuh drama. Beberapa peluang Kroasia untuk menyamakan kedudukan juga dianulir setelah tinjauan VAR.

Kemenangan Portugal tidak hanya menjadi pencapaian di atas lapangan, tetapi juga menjadi momen penuh makna bagi seluruh tim. Dedikasi Ronaldo kepada Diogo Jota memperlihatkan rasa hormat dan solidaritas yang kuat di antara para pemain.