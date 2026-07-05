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Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 14.06 WIB

Tidak Gentar dengan Nama Besar Brasil! Pelatih Norwegia Harapkan Erling Haaland cs Bisa Fokus Hadapi Selecao di Piala Dunia 2026

Pesepak bola Timnas Norwegia Erling Haaland (kanan) menghadiri sesi latihan menjelang pertandingan babak 32 besar melawan Pantai Gading di Piala Dunia FIFA 2026 di Dallas, Amerika Serikat, Senin (29/6/2026). Timnas Norwegia akan menghadapi Pantai Gading di Stadion AT&amp;T, Arlington, Texas, Amerika Serikat, Selasa (30/6/2026) waktu setempat. ANTARA FOTO/Xinhua/Cheng Min/agr - Image

Pesepak bola Timnas Norwegia Erling Haaland (kanan) menghadiri sesi latihan menjelang pertandingan babak 32 besar melawan Pantai Gading di Piala Dunia FIFA 2026 di Dallas, Amerika Serikat, Senin (29/6/2026). Timnas Norwegia akan menghadapi Pantai Gading di Stadion AT&amp;T, Arlington, Texas, Amerika Serikat, Selasa (30/6/2026) waktu setempat. ANTARA FOTO/Xinhua/Cheng Min/agr

JawaPos.com - Pelatih timnas Norwegia Stale Solbakken meminta para pemainnya tidak gentar pada nama besar Brasil saat kedua tim bertemu pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New York, Amerika pada Senin (6/7), dikutip dari ANTARA.

Solbakken menegaskan timnya harus fokus memainkan pertandingan dan tidak terbawa oleh besarnya momen serta reputasi lawan.

"Kami harus memainkan pertandingan, bukan situasinya. Kami harus memastikan bahwa kami tidak bermain karena besarnya momen ini, tetapi hanya fokus memainkan pertandingan," kata Solbakken seperti dikutip lamam FIFA pada Minggu.

Norwegia melaju ke fase gugur dengan modal yang meyakinkan setelah memenangi tiga dari empat pertandingan Piala Dunia 2026.

Penampilan impresif Erling Haaland yang telah mencetak lima gol turut mengantarkan The Lovene menjadi salah satu kejutan turnamen.

Meski mengakui Brasil tetap favorit, Solbakken menilai peluang timnya untuk menciptakan kejutan tetap terbuka apabila jika menampilkan permainan terbaik.

"Saya tidak berpikir mereka adalah favorit yang sangat jauh seperti mungkin beberapa tahun lalu. Kami telah menjalani periode yang sangat baik dalam waktu yang lama, memiliki kepercayaan diri tinggi, dan gaya bermain yang bagus saat menguasai bola," ujarnya.

"Yang terpenting adalah kami mampu menyulitkan Brasil bila bermain sesuai kemampuan terbaik. Namun, kami harus benar-benar tampil pada level tertinggi. Bila tidak, kami tidak akan memiliki peluang," tambah pelatih berusia 58 tahun itu.

Selain menjaga mental bertanding, Solbakken juga menaruh perhatian khusus kepada ancaman Vinicius Junior. Menurutnya, meredam penyerang sayap Brasil itu bukan hanya tugas bek sayap, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh tim.

Editor: Banu Adikara
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