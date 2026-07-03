Thomas Tuchel Tak Mau Meksiko Intip Latihan Inggris, The Three Lions Simpan Jurus Rahasia di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris memilih menutup rapat persiapan jelang menghadapi Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Thomas Tuchel bahkan memulangkan skuadnya ke Kansas City demi menjaga kerahasiaan strategi sebelum tampil di Stadion Azteca.

Menurut laporan The Sun, keputusan tersebut diambil karena Inggris ingin menjaga kerahasiaan strategi yang akan diterapkan saat menghadapi Meksiko di Stadion Azteca, Senin (6/7) dini hari WIB. Tim pelatih khawatir sesi latihan dipantau pihak luar sehingga strategi mereka bocor sebelum pertandingan.

Selama berada di Kansas City, area latihan Inggris mendapat pengamanan ketat. Polisi dan petugas keamanan berjaga di sekitar kompleks latihan guna memastikan tidak ada pihak yang dapat mengakses atau mengamati sesi latihan The Three Lions.

Thomas Tuchel mengakui Meksiko memiliki keuntungan karena terbiasa bermain di Mexico City yang berada di ketinggian sekitar 2.240 meter di atas permukaan laut.

"Itu keuntungan besar bagi Meksiko. Kami hanya memiliki tiga hari di antara pertandingan sehingga secara fisik mustahil untuk benar-benar beradaptasi dengan kondisi tersebut," kata Tuchel dikutip The Sun.

Menurut pelatih asal Jerman itu, rekomendasi ideal untuk beradaptasi dengan dataran tinggi adalah datang sekitar 10 hari sebelum pertandingan. Namun, jadwal pertandingan membuat hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

"Rekomendasinya adalah datang 10 hari sebelumnya atau datang tepat pada hari pertandingan. Datang 10 hari lebih awal terlalu lama bagi kami, sedangkan datang pada hari pertandingan tidak diizinkan FIFA. Jadi kami harus mencari solusi terbaik," ujarnya.

Tuchel juga menjelaskan bahwa kondisi udara tipis di Mexico City akan memengaruhi jalannya pertandingan.

"Bola akan melaju dengan cara yang berbeda. Jarak lajunya bisa bertambah beberapa meter. Kami harus merasakan langsung bagaimana kondisinya," tutur mantan pelatih Chelsea dan Bayern Muenchen tersebut.