Prediksi Paraguay vs Prancis: Ada Jimat Sarung Tangan Rp 898 Ribu, Didier Deschamps Rasakan Deja Vu

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. Sima prediksi Prancis yang akan menghadapi Paraguay di Piala Dunia 2026. (Bein Sports)
JawaPos.com – Entraineur Prancis Didier Deschamps merasakan deja vu saat menghadapi Paraguay dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Philadelphia, dini hari nanti (siaran langsung TVRI Nasional /TVRI Sport pukul 04.00 WIB).
Dalam babak yang sama 28 tahun silam, Deschamps sebagai kapten Prancis merasakan susahnya mengalahkan Paraguay di Stade Felix-Bollaert (sekarang Stade Bollaert-Delelis), Lens.
Dalam Piala Dunia 1998 , Les Bleus –julukan Prancis– sebagai tuan rumah harus menunggu sampai menit ke-114 babak perpanjangan waktu hingga terciptanya golden goal oleh Laurent Blanc.
Dilansir dari RMC Sport, Deschamps menyebut drama Stade Fellix-Bollaert bisa saja terulang. Terlebih, Los Guaranies –julukan Paraguay– dalam konfidensi tinggi setelah menyingkirkan juara empat kali Jerman pada babak 32 besar via adu penalti (4-3).
”Aku mengamatinya dan aku pikir itu bukan kebetulan. Paraguay sudah menunjukkan ancaman bagi kami,” ucap Didi –sapaan akrab Deschamps.
Menurut Deschamps, Paraguay di Piala Dunia 2026 memiliki gaya permainan mirip dengan Paraguay di Piala Dunia 1998. Yakni, bermain cenderung bertahan dan lebih mengandalkan serangan balik. ”Mereka tim yang khas Amerika Latin, yang kuat dalam duel, dan sangat gigih.
Tidak ada tim yang lolos ke 16 besar Piala Dunia karena kebetulan,” tutur Deschamps.
Terpisah, gelandang serang Paraguay Julio Enciso berkoar bisa meneruskan kejutan saat lawan Jerman dalam laga kontra Prancis.
”Kami tidak takut dengan siapa pun. Jika Jerman bisa kami lewati, kami pun bisa melakukannya melawan Prancis,” ucap pemain yang di Piala Dunia kali ini dimainkan sebagai false nine tersebut kepada ABC.
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Jose Luis Chilavert adalah kiper legendaris Paraguay di Piala Dunia. Chila –sapaan akrab Chilavert– tujuh kali tampil dalam Piala Dunia 1998 dan 2002 dengan kebobolan tujuh kali dan nirbobol dua kali. Chila total mencatatkan 26 kali penyelamatan.
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