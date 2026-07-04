Jersey Norwegia Langka! Seragam Merah Landslaget Laris Manis Usai Lolos 16 Besar Piala Dunia 2026

Selebrasi Erling Haaland saat Norwegia vs Irak. Seragam Merah Landslaget Laris Manis Usai Lolos 16 Besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Keberhasilan Norwegia melaju ke babak 16 Besar Piala Dunia 2026 memicu euforia besar di negaranya. Antusiasme itu membuat jersey merah Landslaget -julukan timnas Norwegia- laris manis diburu pembeli.
Akibatnya, stok di banyak toko ludes terjual menjelang duel melawan Brasil, Senin (6/7) dini hari WIB.
Seperti dilaporkan Reuters, Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) masih menyelidiki penyebab kelangkaan tersebut. Mereka belum memastikan apakah stok habis karena jumlah produksi yang terbatas atau lonjakan permintaan yang jauh melampaui perkiraan.
Sementara itu, laporan televisi Norwegia TV2 menyebut toko-toko yang masih memiliki persediaan langsung diserbu pembeli. Antrean panjang terlihat di sejumlah gerai. Jersey yang tersedia ludes hanya dalam hitungan menit.
“Permintaannya benar-benar luar biasa. Ini yang paling besar yang pernah saya lihat,” kata manajer toko olahraga di Oslo, Anders Lilleberg.
“Sayang kami tidak bisa memenuhi semua permintaan. Kami ingin menyediakan sebanyak mungkin perlengkapan tim nasional, tetapi kami hanya bisa menjual stok yang tersedia.”
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