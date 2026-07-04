Tanding di Suhu Berbeda-beda dan Kesulitan Logistik, Pelatih Kolombia Puji Determinasi Timnya di Piala Dunia 2026

Jhon Arias mencetak gol semata wayang yang membawa Kolombia mengalahkan Ghana 1-0 dan memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Pelatih timnas sepak bola Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo memuji mentalitas para pemainnya seusai menyingkirkan Ghana dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Sabtu WIB.
Dia juga menyatakan, keberhasilan lolos ke babak 16 besar memiliki arti penting karena Piala Dunia kali ini menghadirkan tantangan besar dari berbagai sisi.
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"Kemenangan ini (lawan Ghana) sangat berarti karena turnamen kali ini sangat berat dengan suhu yang berbeda-beda dan perjalanan yang panjang, ditambah logistiknya benar-benar sulit bagi semua tim," kata Lorenzo dalam laman FIFA.
Dia menjelaskan keberhasilan timnya menembus babak selanjutnya merupakan buah kerja keras seluruh skuad.
Para pemain, lanjut dia, telah mampu melewati pertandingan sulit di bawah tekanan.
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Lorenzo menilai James Rodriguez dan kawan-kawan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan sehingga tetap tampil disiplin sepanjang laga.
Dia berharap momentum positif itu dapat terus dipertahankan saat menghadapi lawan berikutnya.
Pada babak 16 besar, Kolombia akan menghadapi Swiss di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Rabu (8/7) pukul 03.00 WIB.
Laga tersebut menjadi ujian berikutnya bagi Kolombia untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.
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