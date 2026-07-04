Luis Diaz Soroti Ketajaman Kolombia usai Singkirkan Ghana, Sebut Bisa Cetak Lebih Banyak Gol di Piala Dunia

Luis Diaz saat laga kemenangan timnas Kolombia melawan Ghana. (Dok. IG/@fcfseleccioncol)
JawaPos.com - Luis Diaz mengaku Kolombia sebenarnya memiliki cukup banyak peluang saat menyingkirkan Ghana 1-0. Penyerang Bayern Munchen itu berharap Los Cafeteros tampil lebih tajam ketika menghadapi Swiss pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Gol tunggal kemenangan sudah cukup mengantar Kolombia melaju ke babak berikutnya. Meski demikian, Diaz menilai penyelesaian akhir timnya masih perlu ditingkatkan.
Diaz mengatakan Kolombia sebenarnya menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan.
"Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol, dan itulah yang kami inginkan. Tetapi yang terpenting adalah lolos ke babak selanjutnya. Saya rasa penghargaan pemain terbaik pantas diberikan kepada seluruh tim," ujar Diaz kepada beIN Sports, dikutip Fil Goal.
Penampilan impresif Diaz membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.
Selain senang membawa Kolombia lolos, Diaz juga mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat di negaranya.
"Saya rasa suasana dan perayaan saat ini di Kolombia sangat fantastis. Saya senang dengan dukungan luar biasa dari para penggemar, dan saya pikir negara ini sedang mengalami momen yang luar biasa setelah kemenangan ini," katanya.
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Berdasarkan data FotMob, Diaz menjadi pemain Kolombia yang paling sering menyentuh bola di kotak penalti Ghana.
Penyerang berusia 29 tahun itu juga melepaskan lima tembakan, terbanyak dibanding pemain lain dalam pertandingan tersebut. Dari jumlah itu, dua tembakan mengarah ke gawang, sementara satu lainnya melenceng.
Performa tersebut menjadi bukti bahwa Diaz terus menjadi ancaman utama di lini depan Kolombia.
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