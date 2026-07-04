Hasil Kolombia vs Ghana 1-0 di Piala Dunia 2026: Gol Cepat Jhon Arias Antar Los Cafeteros Lolos ke 16 Besar!

Jhon Arias mencetak gol semata wayang yang membawa Kolombia mengalahkan Ghana 1-0 dan memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com — Kolombia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ghana dengan skor 1-0 di Kansas City Stadium, Amerika Serikat, Sabtu (4/7/2026). Gol tunggal Jhon Arias pada menit ke-14 menjadi pembeda dalam laga ketat yang diwarnai sejumlah peluang berbahaya dari kedua tim.
Kolombia tampil efektif sepanjang pertandingan meski mendapat tekanan sejak menit awal. Kemenangan tipis ini mengantarkan Los Cafeteros melanjutkan perjalanan di fase gugur, sementara Ghana harus mengakhiri langkahnya di turnamen.
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Ghana langsung menggebrak sejak peluit pertama dibunyikan. Baru memasuki menit pertama, Thomas Partey hampir membawa timnya unggul setelah memanfaatkan bola rebound, tetapi tembakannya hanya membentur tiang kiri gawang Kolombia.
Tekanan Ghana berlanjut semenit kemudian ketika Inaki Williams melepaskan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti. Beruntung bagi Kolombia, barisan pertahanan masih sigap menyapu bola sebelum dimanfaatkan penyerang lawan.
Kolombia mulai menemukan ritme permainan memasuki menit ke-10. Johan Mojica sempat mencoba mengirim umpan ke kotak penalti, tetapi berhasil diblok pemain Ghana sehingga menghasilkan sepak pojok yang belum membuahkan hasil.
Gol yang ditunggu akhirnya hadir pada menit ke-14. Luis Suarez mengirim umpan silang akurat ke dalam kotak penalti yang langsung disambut Jhon Arias dengan tendangan ke sudut kanan bawah gawang tanpa mampu dihentikan Lawrence Ati Zigi.
Unggul satu gol membuat Kolombia semakin percaya diri menguasai permainan. Pada menit ke-20, Luis Diaz melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, tetapi Ati Zigi melakukan penyelamatan refleks untuk menjaga peluang Ghana tetap hidup.
Menjelang turun minum, Kolombia kembali memperoleh peluang emas. Luis Suarez berhasil memenangkan duel udara pada menit ke-42, tetapi sundulannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang sehingga skor 1-0 bertahan hingga jeda.
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Kolombia langsung tampil agresif selepas turun minum. Richard Rios memperoleh kesempatan emas pada menit ke-48, tetapi penyelesaian akhirnya masih melebar jauh dari sasaran.
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