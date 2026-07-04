Dipaksa Jalani Babak Extra Time oleh Tanjung Verde, Lionel Messi Beberkan Kelemahan Argentina

Lionel Messi merayakan golnya saat membawa Timnas Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com - Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi menilai timnya tidak mampu menjalankan pressing dengan baik saat menghadapi Tanjung Verde pada laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat, Sabtu WIB.
Laga tersebut berlangsung ketat hingga memainkan babak tambahan waktu sebelum Argentina menang dramatis 3-2 dan memastikan tempat di babak 16 besar.
Baca Juga:Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
"Menurut saya kami tidak bisa melakukan pressing dengan baik. Jarak antarlini kami terlalu jauh di beberapa momen," kata Messi seusai pertandingan dikutip dari FIFA.
Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak awal. Tanjung Verde beberapa kali mampu memanfaatkan jarak antarlini Argentina yang renggang sehingga membuat lawan lebih leluasa menguasai bola.
Baca Juga:Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Tim asuhan Lionel Scaloni juga sempat kehilangan kontrol permainan di beberapa fase dan harus bertahan dalam tekanan.
"Saat ingin naik dari poros pertahanan, jaraknya terlalu jauh dengan bek tengah sehingga kami jadi terpecah. Mereka selalu punya satu pemain lebih karena kami tidak bisa menjaga duel dengan baik," ujar Messi.
"Karena itu mereka lebih sering menguasai bola dan membuat kami banyak berlari, karena pressing kami tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata dia menambahkan.
Baca Juga:Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Erling Haaland Hentikan Selecao Lolos ke Perempat Final
Argentina sempat unggul lebih dulu berkat gol Messi, namun Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut hingga babak tambahan waktu.
Pada tambahan waktu, Lisandro Martínez kembali membawa Argentina unggul sebelum disamakan lewat gol spektakuler Sidny Cabral.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar