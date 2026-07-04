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Antara
Sabtu, 4 Juli 2026 | 19.52 WIB

Dipaksa Jalani Babak Extra Time oleh Tanjung Verde, Lionel Messi Beberkan Kelemahan Argentina

Lionel Messi merayakan golnya saat membawa Timnas Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion) - Image

Lionel Messi merayakan golnya saat membawa Timnas Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com - Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi menilai timnya tidak mampu menjalankan pressing dengan baik saat menghadapi Tanjung Verde pada laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat, Sabtu WIB.

Laga tersebut berlangsung ketat hingga memainkan babak tambahan waktu sebelum Argentina menang dramatis 3-2 dan memastikan tempat di babak 16 besar.

"Menurut saya kami tidak bisa melakukan pressing dengan baik. Jarak antarlini kami terlalu jauh di beberapa momen," kata Messi seusai pertandingan dikutip dari FIFA.

Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak awal. Tanjung Verde beberapa kali mampu memanfaatkan jarak antarlini Argentina yang renggang sehingga membuat lawan lebih leluasa menguasai bola.

Tim asuhan Lionel Scaloni juga sempat kehilangan kontrol permainan di beberapa fase dan harus bertahan dalam tekanan.

"Saat ingin naik dari poros pertahanan, jaraknya terlalu jauh dengan bek tengah sehingga kami jadi terpecah. Mereka selalu punya satu pemain lebih karena kami tidak bisa menjaga duel dengan baik," ujar Messi.

"Karena itu mereka lebih sering menguasai bola dan membuat kami banyak berlari, karena pressing kami tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata dia menambahkan.

Argentina sempat unggul lebih dulu berkat gol Messi, namun Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut hingga babak tambahan waktu.

Pada tambahan waktu, Lisandro Martínez kembali membawa Argentina unggul sebelum disamakan lewat gol spektakuler Sidny Cabral.

Editor: Banu Adikara
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