Prediksi Lengkap Argentina vs Tanjung Verde: Lionel Messi Tampil di Rumah Sendiri, Scaloni Ukir Laga Ke-100 

JawaPos.com – Lionel Scaloni akan menjalani laga ke-100 sebagai pelatih Timnas Argentina saat menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Momentum bersejarah itu sekaligus menjadi peluang Albiceleste melangkah ke perempat final.

Scaloni akan memasuki era yang tidak banyak dicapai entrenador Argentina sebelumnya. Ia akan memasuki era centenario alias laga ke-100 bersama La Albiceleste –sebutan Argentina– ketika menantang Tanjung Verde dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Sabtu pagi (siaran langsung TVRI Nasional/TVRI Sport pukul 05.00 WIB).

Scaloni akan mengikuti jejak Guillermo Stabile yang menukangi La Albiceleste dalam 115 laga pada rentang waktu 1939 hingga 1958. Sejak menangani La Albiceleste pada 2018, Scaloni sukses memenangi Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022.

Laga dini hari nanti pun dianggap sebagai momen baru Scaloni bersama anak asuhnya atau yang biasa disebut Scaloneta (pemain yang dimainkan Scaloni di La Albiceleste). Dengan kata lain, Scaloni dianggap bisa memenangi Piala Dunia lagi pada tahun ini. Capaian yang belum bisa didapatkan Stabile.

”Aku sama sekali tidak membayangkan bisa menjalani laga ke-100 bersama Argentina. Aku percaya, ini akan jadi momen yang hebat bagiku dan bagi tim ini," sebut Scaloni seperti dilansir dari Reuters. Dalam 99 laga bersama Scaloni, Argentina mencatatkan 72 kali menang, 18 kali seri, dan 9 kali kalah.

Messi Tampil di Rumah Sendiri Sejak memperkuat Inter Miami CF pada 2023, kapten Argentina Lionel Messi beberapa kali tampil di Hard Rock Stadium untuk laga-laga besar klubnya, Inter Miami CF. Salah satunya dalam Piala Dunia Antarklub tahun lalu. Karena itu, ketika Argentina menantang Tanjung Verde di stadion berkapasitas 80.120 penonton tersebut, Messi pun serasa bermain di rumah sendiri.

Efeknya, permintaan tiket membludak untuk menyaksikan aksi La Pulga –julukan Messi– di Hard Rock Stadium. Seperti yang dilaporkan TyC Sports, orang-orang Argentina yang tinggal di Florida berbondong-bondong menyaksikan laga tersebut.

”Florida akan jadi tuan rumah bagi fans Argentina,” klaim Presiden Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) Claudio Tapia.

Bersama Presiden Argentina Javier Milei, Tapia mengajukan penambahan kuota tiket bagi fans Tim Tango –julukan lain Argentina– kepada FIFA. Meski demikian, ada kemungkinan harga tiket melonjak. Tiket di tribun atas, misalnya, bisa mencapai USD 2.419 (Rp 43,5 juta). Sementara tribun dekat lapangan sudah menyentuh USD 7.239 (Rp 130,2 juta).