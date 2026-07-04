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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 4 Juli 2026 | 18.14 WIB

Daftar 16 Tim Lolos Piala Dunia 2026 Lengkap, Babak 16 Besar Sajikan Deretan Duel Raksasa

Sebanyak 16 negara memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang menghadirkan deretan pertandingan bergengsi menuju perempat final. (FIFA) - Image

Sebanyak 16 negara memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang menghadirkan deretan pertandingan bergengsi menuju perempat final. (FIFA)

JawaPos.com — Babak 32 besar Piala Dunia 2026 resmi berakhir pada Jumat (4/7/2026) siang WIB dengan memastikan 16 tim terbaik melaju ke babak 16 besar.

Fase gugur kini menghadirkan sejumlah pertandingan besar, termasuk Argentina melawan Mesir, Portugal menghadapi Spanyol, hingga Brasil yang ditantang Norwegia dalam perebutan tiket menuju perempat final.

Siapa Saja Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar?

Sebanyak 16 negara berhasil memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati persaingan sengit pada fase 32 besar. Seluruh tiket akhirnya terisi usai tiga pertandingan terakhir yang digelar pada Jumat (4/7/2026).

Kolombia menjadi tim terakhir yang memastikan kelolosan setelah mengalahkan Ghana dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Jhon Arias membawa wakil Amerika Selatan itu melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Argentina juga harus bekerja keras untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Juara bertahan baru memastikan kemenangan 3-2 atas Cape Verde melalui gol bunuh diri Diney Borges pada menit ke-111 setelah pertandingan berlangsung hingga babak tambahan waktu.

Mesir ikut mencatat sejarah dengan melangkah ke babak 16 besar usai menyingkirkan Australia melalui drama adu penalti. Keberhasilan itu membuat wakil Afrika tersebut akan menghadapi tantangan berat melawan Argentina.

Swiss juga sukses mengamankan tempat di fase gugur setelah menumbangkan Aljazair.

Sementara itu, Spanyol memastikan langkahnya berkat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Austria dan kini akan menghadapi Portugal yang lebih dulu menyingkirkan Kroasia lewat pertandingan dramatis.

Editor: Banu Adikara
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