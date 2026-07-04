Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Sajikan Tiga Laga Menarik!

Gabriel Martinelli merayakan gol kemenangan Brasil atas Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah masuk sebagai pemain pengganti. (Instagram @gabriel.martinelli)
JawaPos.com - Sebanyak 16 tim akan saling sikut memperebutkan tiket perempat final di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Berikut jadwal lengkap pertandingan dalam babak tersebut.
Berakhir sudah pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dengan demikian, kini ajang tersebut hanya tinggal menyisakan 16 negara saja dan akan tersaji delapan pertandingan penentuan menuju perempat final.
16 negara yang lolos ke babak 16 besar adalah Kanada, Maroko, Paraguay, Prancis, Brasil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, Belgia, Argentina, Mesir, Swiss, dan Kolombia. Dua negara raksasa Eropa secara mengejutkan terhenti di babak 32 besar, yakni Belanda dan Jerman.
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Kemudian, tak ada juga wakil Asia yang mampu melaju hingga babak 16 besar. Sebelumnya, ada dua wakil dari benua Asia yang berhasil menembus babak 32 besar, yakni Jepang dan Australia. Tapi, laju mereka terhenti setelah takluk dari masing-masing lawannya.
Nah, babak 16 besar akan dimulai pada Minggu (5/7) besok yang dibuka dengan duel Kanada kontra Maroko di Stadion Houston pada pukul 00.00 WIB. Kemudian dilanjut dengan laga Paraguay vs Prancis di Stadion Philadelphia, pukul 04.00 WIB. Pemenang dua pertandingan tersebut akan berhadapan di babak perempat final.
Pada Senin (6/7), terdapat dua pertandingan menarik. Brasil vs Norwegia di Stadion Metlife pada pukul 03.00 WIB, kemudian dilanjut duel Meksiko kontra Inggris di Stadion Azteca pukul 07.00 WIB. Pemenang dari laga tersebut nantinya juga akan berjumpa di babak perempat final.
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Pertandingan menarik lainnya juga tersaji pada Selasa (7/7) atau keesokan harinya. Bagaimana tidak? Portugal akan menantang Spanyol di Stadion AT&T pada pukul 02.00 WIB. Laga ini sangat menarik bahkan bisa dibilang bak final kepagian, karena kedua tim memiliki kedalaman skuad yang ciamik.
Pada hari yang sama, terdapat juga pertandingan Amerika Serikat kontra Belgia di Stadion Seattle pada pukul 07.00 WIB. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktikan bagi tuan rumah. Setelah itu, duel Argentina vs Mesir di Stadion Atlanta pada pukul 23.00 WIB sekaligus menjadi laga penutup pada Selasa (7/7).
Pertandingan babak 16 besar akan ditutup dengan duel Swiss vs Kolombia di Stadion BC Place, Rabu (8/7), dengan kick-off pukul 03.00 WIB. Pemenang laga ini akan berjumpa Argentina atau Mesir di babak perempat final.
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