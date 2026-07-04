Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Portugal Jumpa Spanyol, Argentina Tantang Mesir

JawaPos.com - Babak 32 besar telah resmi menyelesaikan seluruh pertandingan dengan kini tersisa setengahnya saja yang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kolombia menjadi negara terakhir yang memastikan diri lolos setelah mengalahkan Ghana 1-0.
Pada jadwal perdelapan final yang dimulai pada Senin (6/7) dini hari, sejumlah laga menarik akan tersaji. Juara bertahan Argentina bersiap menghadapi wakil Afrika lain, Mesir. Pertandingan ini juga akan menjadi duel antara dua pemain berkaki kiri terhebat sepanjang masa, Lionel Messi dan Mohamed Salah.
Pertandingan besar juga akan hadir di babak 16 besar kala Portugal menantang Spanyol. Cristiano Ronaldo masih memburu trofi Piala Dunia pertama dalam karier maupun bagi negara. Sayangnya, lawan berat yakni juara dunia 2010 dan EURO 2024 bersiap menghadang.
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Spanyol sendiri menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan gol dalam empat pertandingan. Ketangguhan Unai Simon di bawah mistar bakal diuji oleh lini serang maut Portugal yang dikomandoi Ronaldo.
Sementara itu Prancis bersiap menantang kuda hitam, Paraguay. Meski di atas kertas diunggulkan meraih kemenangan mudah, namun Kylian Mbappe dan rekan wajib waspada terhadap sang lawan yang mampu singkirkan Jerman di babak 32 besar.
Adapun dua tuan rumah turnamen, Kanada dan Amerika Serikat akan bertemu lawan tangguh. Kanada bersiap melawan wakil Afrika Maroko, sedangkan Amerika Serikat bertemu Belgia.
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Minggu, 5 Juli 2026
00.00 WIB: Kanada vs Maroko
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